أمطار ورعد ورياح.. منخفض جوي يطرق أبواب لبنان

حتى صباح
يوم الغد
الاربعاء حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا
مما يؤدي الى طقس متقلب مع تساقط أمطار متفرقة أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة حتى يوم الاحد المقبل.
معدل درجات الحرارة لشهر أيلول : طرابلس
بين 22 و 32 م° ، بيروت
24 و32 ، زحلة
بين 16 و 32 م°.
الطقس المتوقع في لبنان
:
غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة ليل الثلاثاء/ الأربعاء.
الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تنشط الرياح وتتساقط أمطار متفرقة ، تشتدّ أحياناً اعتباراً من بعد
الظهرمع حدوث برق ورعد.
الخميس: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة كما تتساقط أمطار متفرقة أحياناً يرافقها برق و رعد اعتباراً من المساء ورياح ناشطة، يتخخلها حدوث انفراجات خلال النهار.
الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة كما تتساقط أمطار متفرقة أحياناً يرافقها برق و رعد ورياح ناشطة، يتوقع حدوث انفراجات خلال النهار.
الرياح السطحية: جنوبية غربية ، تتراوح سرعتها بين 15 و30 كم /س.
الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب .
الرطوبة النسبية على الساحل: بين55 و75٪
حال البحر: متوسط ارتفاع الموج
حرارة سطح الماء: 28°C
الضغط الجوي: 1013 هكتوباسكال