أمطار ورعد ورياح.. منخفض جوي يطرق أبواب لبنان

طقس خريفي مستقر نسبياً يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية،

حتى يوم الاربعاء حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز مما يؤدي الى طقس متقلب مع تساقط أمطار متفرقة أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة حتى يوم الاحد المقبل.









معدل درجات الحرارة لشهر أيلول : بين 22 و 32 م° ، 24 و32 ، بين 16 و 32 م°.



الطقس المتوقع في :



غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة ليل الثلاثاء/ الأربعاء.

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تنشط الرياح وتتساقط أمطار متفرقة ، تشتدّ أحياناً اعتباراً الظهرمع حدوث برق ورعد.

الخميس: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة كما تتساقط أمطار متفرقة أحياناً يرافقها برق و رعد اعتباراً من المساء ورياح ناشطة، يتخخلها حدوث انفراجات خلال النهار.

الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة كما تتساقط أمطار متفرقة أحياناً يرافقها برق و رعد ورياح ناشطة، يتوقع حدوث انفراجات خلال النهار.



الرياح السطحية: جنوبية غربية ، تتراوح سرعتها بين 15 و30 كم /س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب .

الرطوبة النسبية على الساحل: بين55 و75٪

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج

حرارة سطح الماء: 28°C

الضغط الجوي: 1013 هكتوباسكال





