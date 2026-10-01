ايران تريد ابقاء قوة "حزب الله".. ولبنان يتحرّك في الفراغ! (الديار)

أفادت صحيفة ، بأن " ، بوضعه الخاص، الذي هو غير مفصول جيوسياسياً عن الحرب الاميركية الايرانية وفي الوقت ذاته مستقل عنها نظرا لبنيته التي لا تحتمل أي مغامرات في المرحلة الحالية كما كان يحدث في الماضي، يغوص في دوامة الوقت الضائع. ذلك ان اوساطا سياسية وصفت اي تحرك في الوقت الحاضر كالحركة في الفراغ".

