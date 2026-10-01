"حدود جديدة عند الليطاني".. ماذا تُخطط اسرائيل؟ (الجمهورية)

أفادت صحيفة الجمهورية، بأن "طرح وزير المال بتسلئيل سموتريتش، الداعي إلى وصول الاحتلال الإسرائيلي في جنوب إلى نهر الليطاني، جاء في توقيت بالغ الحساسية، إذ يتزامن مع اتصالات لإعادة تحريك المفاوضات ـ المباشرة برعاية أميركية، بهدف تنفيذ الاتفاق الإطاري، الذي يفترض أن يقود إلى ترتيبات وانسحاب إسرائيلي واستعادة الدولة اللبنانية سلطتها على كل أراضيها".

ووفق الصحيفة، "تكمن خطورة هذا الطرح، حسب أوساط ديبلوماسية، في أنّه يتجاوز المطالبة بترتيبات على الحدود، إلى الحديث عن عمق جغرافي داخل الأراضي . ومع ذلك، ينبغي التمييز بين موقف سموتريتش السياسي وبين قرار رسمي إسرائيلي بتغيير الحدود أو اعتماد الليطاني خطاً جديداً، فالأخير يحتاج إلى مؤشرات رسمية وعسكرية إضافية".



وبحسب الصحيفة، "قد يكون كلام سموتريتش رسالة تفاوضية بمقدار ما هو موقف سياسي. فطرح سقف مرتفع للمطالب قبل استئناف المفاوضات، يمكن أن يكون محاولة لتحسين الموقع على طاولة التفاوض، خصوصاً في ظل استمرار الإحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الجنوب. وتكمن خطورة الأمر في احتمال انتقال هذا الطرح من موقف سياسي إلى واقع ميداني. فإذا تحولت فكرة المنطقة الأمنية الممتدة نحو نهر الليطاني سياسة عملية، فإنّها ستتعارض جوهرياً مع المسار الذي يُفترض أن يقود إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية".



في تقدير الأوساط الديبلوماسية نفسها، أنّ تمسك السلطة اللبنانية بالتفاوض المباشر لا يعني قبولها بالتفاوض على السيادة أو على حق في أرضه. فالموقف الرسمي الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، يقوم على ربط التفاوض بالانسحاب الإسرائيلي، وبسط سلطة كل الأراضي اللبنانية، وتعزيز دور الجيش. ومن هنا، يفترض أن يكون الردّ طرح سموتريتش سياسياً وقانونياً أكثر منه سجالياً، وذلك برفض أي تغيير في الحدود أو تثبيت احتلال جديد، مع التمسك بالتفاوض كوسيلة لتنفيذ الاتفاق، وليس لإعادة تعريف الحقوق اللبنانية، والأهم أن يطلب لبنان من الأميركية، بصفتها راعية «الإتفاق الإطاري»، توضيح موقفها من أي طرح إسرائيلي لتوسيع الأراضي التي تحتلها أو الاحتفاظ بها، لأنّ استمرار مثل هذه الطروحات يضع صدقية المسار التفاوضي نفسه أمام اختبار".