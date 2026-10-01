الذهب والنفط.. كم بلغت الأسعار؟

بقيت أسعار دون تغيير يذكر في بداية التعاملات الآسيوية ، في أعقاب مكاسب الجلسة الماضية والزيادة الشهرية الحادة، في حين يقيم المستثمرون الجهود الجارية لإنهاء الحرب بين وإيران وسط التوقعات المتعلقة بصادرات الخام من .

بحلول الساعة 0045 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 98.15 دولارا للبرميل، في حين تراجع خام غرب الوسيط الأميركي سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة عند 90.35 دولارا للبرميل.



من جهة أخرى، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار في بداية جلسات التداول الآسيوية ، مع انتظار المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.



بحلول الساعة 0027 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4146.66 دولارا للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم الأول 0.3 بالمئة إلى 4177 دولارا.