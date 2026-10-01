الذهب والنفط.. كم بلغت الأسعار؟

بحلول الساعة 0045 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 98.15 دولارا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس
الوسيط الأميركي سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة عند 90.35 دولارا للبرميل.
من جهة أخرى، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب
في بداية جلسات التداول الآسيوية اليوم
، مع انتظار المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.
بحلول الساعة 0027 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4146.66 دولارا للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون
الأول 0.3 بالمئة إلى 4177 دولارا.