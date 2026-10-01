"تطور عسكري وصولاً إلى بيروت".. السلاح أو الاجتياح! (المدن)

أفادت صحيفة المدن، بأن "التخوف لا يزال قائماً في من توسع الحرب ، وما يزيد المخاوف مؤشرات كثيرة، أبرزها ما كشفه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب نقلاً عما أبلغه إياه الأميركي ميشال عيسى عندما زاره قبل فترة، وهو أن عيسى أبلغه بشكل واضح بأنه في حال لم يسلّم سلاحه، فإسرائيل ستنفذ اجتياحاً عسكرياً حتى . أما المؤشرات الأخرى فهي الرسائل التي أبلغتها تل أبيب للبنان إما بشكل مباشر أو عبر أكثر من ، بأنها مصمّمة على سحب سلاح حزب الله من كامل الأراضي ، وعلى الدخول إلى مواقع الحزب في جبل الريحان وإقليم التفاح، وأن حددت مواقع بعينها تعتبرها مواقع أساسية واستراتيجية للحزب، طالبةً من الجيش اللبناني تفكيكها، مع نصيحة تتضمن تهديداً بأن لا يتم تكرار ما جرى في علي الطاهر".