الجنوب بين "الأصفر" و"الرمادي".. هل يتوسّع التصعيد؟ (المدن)

أفادت صحيفة المدن، بأنه "تندرج في المعلومات الموثقة معطيات تشير إلى أن الجنوب مقبل على مزيد من الدمار، وأن نطاق العدوان مرشح للتوسع. ومما جرى الإبلاغ به، أن تعتزم الانسحاب بعد فترة من المنصوري، لكن بعد أن تصبح البلدة غير مؤهلة للسكن بالكامل، مع رفض عودة الأهالي إليها حتى بعد مرور فترة على الانسحاب، ولا يقتصر الأمر على المناطق المحاذية للحدود. ففي الجنوب، تعمد إسرائيل أيضاً إلى إقامة بوابات ترسم من خلالها حدوداً يُمنع الاقتراب منها. وقد أقامت واحدة عند مدخل عين إبل، في محاولة لإحكام السيطرة على المنطقة وتحديد الداخل إليها والخارج منها.

وتشير المعطيات إلى أن " منزعجة من عدم تجاوب أهالي هذه القرى التي نقلت المساعدات إليهم. وكانت تريد، وفق هذه المعطيات، خلق واقع أمني معين في العلاقة مع أهالي القرى ، وإخضاعهم لسلطتها بما يضمن لها، من وجهة نظرها، مزيداً من الأمان في المنطقة".



ووفق الصحيفة، "تحاول إسرائيل فتح قنوات تنسيق مباشرة مع قيادة منطقة الجنوب في ، الموجودة جنوباً. وقد سعت إلى ذلك مرات عدة، وهي لا تتوقف محاولاتها، إلا أن القرار العسكري اللبناني يبقى صارماً في هذا المجال، خصوصاً بعد الاحتكاكات التي تسعى إسرائيل إلى حدوثها، طالما أنها لا تزال تحتل أراضي لبنانية، وفي هذا السياق، يبدو أن الجنوب يتجه إلى واقع جغرافي مقسم بفعل العدوان . فالمنطقة الرمادية المحاذية للحدود مع فلسطين المحتلة قد تتحول إلى أرض محروقة، تمنع إسرائيل عودة أهلها إليها لأمد طويل. وبعد هذه المنطقة، يأتي الخط الأصفر الذي تقع ضمن نطاقه أراضي بلدات وقرى جنوبية مرشحة للدمار الكامل، ما يجعلها خط حماية للنطاق الرمادي، وفي هذه المناطق أيضاً، يُمنع الأهالي من الدخول إليها أو إعادة الإعمار، ما يكرس واقعاً جديداً لا يقتصر على العمليات العسكرية، بل يمتد إلى طبيعة الوجود السكاني والعمراني في المنطقة الحدودية".



وبحسب المدن، "من خلال المنطقة الرمادية، تبدو إسرائيل معنية بتقليص مساحة الخط الأصفر، إذ إن توسيع نطاق الاحتلال يزيد، في المقابل، من مخاوفها من أن تصبح قواتها وأهدافها عرضة لعمليات . ولذلك تسعى، وفق هذه القراءة، إلى إحكام احتلال منطقة وتحويل منطقة أخرى محاذية لها إلى نطاق حماية للمنطقة الرمادية".



أضافت الصحيفة "ما في النطاق الجغرافي الواقع خارج الخط الأصفر، فستستمر إسرائيل في اعتماد السيطرة بالنار، مع تنفيذ مزيد من التفجيرات التي تزايدت في الآونة في منطقة سجد ونطاق جبل الريحان. وهذه مناطق ذات أهمية جغرافية استراتيجية، تسيطر عليها إسرائيل بالنار، لكن لا توجد مؤشرات عسكرية تؤكد أن إسرائيل بصدد اتباع المنهجية نفسها التي اتبعتها في علي الطاهر".