الأمطار قادمة.. استعدوا!

أفادت صحيفة المدن، بأنه "تندرج في المعلومات الموثقة معطيات تشير إلى أن الجنوب مقبل على مزيد من الدمار، وأن نطاق العدوان مرشح للتوسع. ومما جرى الإبلاغ به، أن إسرائيل تعتزم الانسحاب بعد فترة من المنصوري، لكن بعد أن تصبح البلدة غير مؤهلة للسكن بالكامل، مع رفض عودة الأهالي إليها حتى بعد مرور فترة على الانسحاب، ولا يقتصر الأمر على المناطق المحاذية للحدود. ففي الجنوب، تعمد إسرائيل أيضاً إلى إقامة بوابات ترسم من خلالها حدوداً يُمنع الاقتراب منها. وقد أقامت واحدة عند مدخل عين إبل، في محاولة لإحكام السيطرة على المنطقة المسيحية وتحديد الداخل إليها والخارج منها.