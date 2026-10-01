النائب غسان حاصباني لـ #الجديد: إذا الحكومة لم تستطع معالجة الأزمات ولو مؤقتاً ستتعرض إلى اهتزاز كبير وأخشى العودة إلى سيناريو العام 2019

أقدمت القوات الاسرائيلية على تنفيذ عدد من التفجيرات الضخمة في بلدة المنصوري في قضاء صور، ما أدى إلى ارتجاجات قوية وأصوات دوي سُمعت في مدينة صور والقرى المحيطة.وأفادت الوكالة الوطنية، بأن "القوات الاسرائيلية كانت قد عمدت إلى تفخيخ عدد من المنازل في البلدة، قبل أن تقوم بتفجيرها قبل قليل".
حل السفير المصري في لبنان علاء موسى ضيفاً في غرفة أخبار قناة "الجديد"، حيث التقى الصحافيين، ودار معه حوار، وذلك في ختام مهمته الدبلوماسية في لبنان التي بدأت منذ 2023.
ذكرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان" مشتركيها الكرام بأنها وضعت قيد التحصيل جداول إصدارات العام 2026 اعتباراً من تاريخ 07/01/2026، داعيةً الجميع إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام 2026 وما قبله، وذلك من خلال الجباة المختصين، أو صناديق دوائر التوزيع وآلات الدفع الإلكتروني (POS Machine) التابعة لها، أو عبر مراكز شركة O.M.T لتحويل الأموال.