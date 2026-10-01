قيادة الجيش: ضبطنا حوالي 245 كلغ من مادة الـ TNT الشديدة الانفجار و4 عبوات ناسفة ومفجِّر عبوات عدد 8 بالإضافة إلى أسلاك كهربائية خاصة بالمفجِّرات أثناء تهريبها من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني