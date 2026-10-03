من التحكم المروري.. تنبيه للسائقين اليوم على طرقات لبنان

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: "وفاءً لذكرى شهداء المديرية العامة لأمن الدولة الـ13 الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي على النبطية في 10 نيسان 2026، وتخليدًا لتضحياتهم في سبيل الوطن، أُطلق اسم "سراي شهداء أمن الدولة" على سرايا النبطية الحكومية، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام،







