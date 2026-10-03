أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

9 مروّجين ومخدرات من كل الأنواع.. ثم بدأت العملية

2026-10-03 | 04:02
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
9 مروّجين ومخدرات من كل الأنواع.. ثم بدأت العملية
9 مروّجين ومخدرات من كل الأنواع.. ثم بدأت العملية

صـدر عن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول مجموعة أشخاص ينضوون في شبكات تقوم بتّرويج موادَ مخدّرة في عددٍ من المناطق ضمن محافظة جبل لبنان.

على إثر ذلك، كُلِّفَت دوريّات من الشّعبة المذكورة للعمل على تحديد مكان وجود أفراد هذه الشّبكات ومراقبتهم للعمل على توقيفهم.

نتيجة المتابعة الميدانيّة وتكثيف الدوريّات في المناطق التي ينشط فيها المروجون، نفّذت هذه الدّوريات كمائن ومداهمات في مناطق قبرشمول، الدكوانة، ضبية، المكلّس، برج حمود والأوزاعي، وأوقفت تسعة مروجين، بالجرم المشهود، وتم ضبط ثلاث درّاجات آليّة من دون لوحات. والموقوفون هم:

أ. ك. (مواليد عام 1990، لبناني)

ر. ب. (مواليد عام 1972، لبناني)

ع.  ر. ع. (مواليد عام 1998، سوري)

أ. ش. ح. (مواليد عام 1995، سوري)

ع. أ. (مواليد عام 1996، مكتوم القيد)

س. إ. (مواليد عام 1990، مصري)

م. ر. (مواليد عام 2005، سوري)

ف. ح. (مواليد عام 1980، سوري)

ش. ح. (مواليد عام 2007، سورية)

بتفتيشهم والدّرّاجات ومنازل ثلاثة منهم، جرى ضبط كميّة كبيرة من المخدّرات موضبة في أكياس وعلب وطبّات وكبسولات بلاستيكيّة ومظاريف تحتوي كوكايين، وباز، وحشيشة الكيف، وماريجوانا، وكريستال، وكريستال ماث، وسلفيا، وحبوب مخدّرة “كبتاغون” وغيرها، ومسدّس حربي مع ممشطين و۷ طلقات، وسكين، وأدوات لتوضيب المخدرات، ومبالغ ماليّة.

بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم، وقد أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.








----------------------------------------------
إصابة 5 جنود إسرائيليين بجروح متفاوتة خلال الليل جراء حادث عملياتي في جنوب لبنان
-------------------------------


شهد ميناء "إطلاق" الفضائي بمنطقة الدقم في سلطنة عُمان ش نجاحَ إطلاقٍ تجريبي للصاروخ الفضائي (Azad Dreamer) في مهمة فضائية أُطلق عليها اسم (كارمان X1).

وانطلق الصاروخ من أرض الميناء باتجاه السماء في مسار صاعد مستقر، حتى بلغ الارتفاع النهائي المستهدف ضمن نطاق الاختبار، والذي لم يتضمن الوصول إلى الفضاء، وإنما ركّز على اختبار عملية الإطلاق وأداء الصاروخ أثناء الطيران، إلى جانب اختبار التقنيات والأنظمة المستخدمة.

ويعد هذا الإطلاق الفضائي الثاني من نوعه بعد نجاح إطلاق (الدقم-1) في ديسمبر 2024.
 
مقالات ذات صلة
9 مروّجين ومخدرات من كل الأنواع.. ثم بدأت العملية

محليات

لبنان

مخدرات

سلاح

قوى الأمن الداخلي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"حقن تجميلية مهرّبة".. ماذا يحصل في أنطلياس؟
من التحكم المروري.. تنبيه للسائقين اليوم على طرقات لبنان

اقرأ ايضا في محليات

إطلاق اسم "سراي شهداء أمن الدولة" على سرايا النبطية الحكومية
05:48

إطلاق اسم "سراي شهداء أمن الدولة" على سرايا النبطية الحكومية

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: "وفاءً لذكرى شهداء المديرية العامة لأمن الدولة الـ13 الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي على النبطية في 10 نيسان 2026، وتخليدًا لتضحياتهم في سبيل الوطن، أُطلق اسم "سراي شهداء أمن الدولة" على سرايا النبطية الحكومية، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام،



05:48

إطلاق اسم "سراي شهداء أمن الدولة" على سرايا النبطية الحكومية

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: "وفاءً لذكرى شهداء المديرية العامة لأمن الدولة الـ13 الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي على النبطية في 10 نيسان 2026، وتخليدًا لتضحياتهم في سبيل الوطن، أُطلق اسم "سراي شهداء أمن الدولة" على سرايا النبطية الحكومية، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام،



"حقن تجميلية مهرّبة".. ماذا يحصل في أنطلياس؟
04:49

"حقن تجميلية مهرّبة".. ماذا يحصل في أنطلياس؟

أعلنت المديرية العامة للجمارك، أن شعبة البحث عن التهريب ضبطت، بعد عملية رصد ومراقبة حثيثة في منطقة أنطلياس، كمية من أصناف الأدوية والحقن التجميلية المهرّبة.

04:49

"حقن تجميلية مهرّبة".. ماذا يحصل في أنطلياس؟

أعلنت المديرية العامة للجمارك، أن شعبة البحث عن التهريب ضبطت، بعد عملية رصد ومراقبة حثيثة في منطقة أنطلياس، كمية من أصناف الأدوية والحقن التجميلية المهرّبة.

من التحكم المروري.. تنبيه للسائقين اليوم على طرقات لبنان
03:36

من التحكم المروري.. تنبيه للسائقين اليوم على طرقات لبنان

طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين ضرورة توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الأمطار تفاديًّا للانزلاقات وللصدامات المرورية.

03:36

من التحكم المروري.. تنبيه للسائقين اليوم على طرقات لبنان

طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين ضرورة توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الأمطار تفاديًّا للانزلاقات وللصدامات المرورية.

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026