مصادر دبلوماسية للجديد: لبنان لم يتبلغ رسميًا بموعد جولة تامبا وهي ستكون عسكرية دون مشاركة سياسية ما يعني عدم مشاركة السفيرين معوض وكرم ما لم يطرأ تعديل

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن إشكالًا داخل مخيم عين الحلوة مساءً تطوّر إلى إطلاق نار، تخلّلته عملية طعن للمدعو زاهر غ. بالسكين من قبل عبد غ.، ما أدى إلى وفاته على الفور. وتمكّنت قوات الأمن الوطني من إلقاء القبض على القاتل، وتعمل على تهدئة النفوس وتطويق ذيول الحادث.
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:"تنظّم جمعيّة بيروت ماراتون بتواريخ 4، و11، و18، و25-10-2026، و01-11-2026، حصصًا تدريبيّة للعدّائين الرّاغبين بالمشاركة للمرّة الأولى في السّباق السنوي الذي حدّد موعده بتاريخ 29-11-2026.ستُقام هذه الحصص على الطّريق البحريّة من الكرنتينا حتى شركة "المازدا"، اعتبارًا من السّاعة 06،00 ولغاية السّاعة 09،00 من التواريخ المحدّدة أعلاه. على أن يتم إقفال المسلك المذكور، وتحويل السيّر إلى الأوتوستراد، طيلة فترة التدريبات.يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:نتيجة عملية رصد ومتابعة أمنية، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة بشامون - عاليه منزل المواطن (ع.ش.) وأوقفته لاتجاره بالأسلحة الحربية والمخدرات، وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، كما أوقفت برفقته المواطن (م.ز.)، بحقه مذكرة توقيف بجرم إطلاق النار. كذلك أوقفت دورية من المديرية في مخيم نهر البارد وفي مناطق التبانة والقبة وسوق الخضار– طرابلس 7 مواطنين وفلسطينيَين لإقدامهم على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزتهم كمية منها.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.