الجيش جنوبًا.. مسحٌ متأنّ ومهمة طويلة (أسرار الجمهورية)

تؤكد قيادات عمالية لصحيفة «الديار» أن الحكومة أجّلت الانفجار الاجتماعي لأشهر معدودة فقط، عبر إعطاء «إبر مورفين» سينتهي مفعولها بعد أشهر. فزيادة الأجور وبدلات النقل لا تحلّ المشكلة إذا لم يتم وضع خطط جذرية وإصلاحية، وإلا فإن الأمور ستبقى تراوح مكانها.