الجيش جنوبًا.. مسحٌ متأنّ ومهمة طويلة (أسرار الجمهورية)

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارتين على بلدة بني حيان في قضاء مرجعيون، وغارة على منطقة وادي الحجير.
قال نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج براكس إن أسعار النفط والمحروقات مرشحة للتراجع، عقب قرارات للرئيس الأميركي دونالد ترامب ومجموعة السبع.
تؤكد قيادات عمالية لصحيفة «الديار» أن الحكومة أجّلت الانفجار الاجتماعي لأشهر معدودة فقط، عبر إعطاء «إبر مورفين» سينتهي مفعولها بعد أشهر. فزيادة الأجور وبدلات النقل لا تحلّ المشكلة إذا لم يتم وضع خطط جذرية وإصلاحية، وإلا فإن الأمور ستبقى تراوح مكانها.