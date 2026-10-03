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محليات

الهزاع يزور بطريرك أنطاكية و سائر المشرق للروم يوسف العبسي

2026-10-03 | 13:12
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الهزاع يزور بطريرك أنطاكية و سائر المشرق للروم يوسف العبسي
الهزاع يزور بطريرك أنطاكية و سائر المشرق للروم يوسف العبسي

التقى القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت السيد إياد الهزاع، صاحب الغبطة البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، وذلك في مقر بطريركية الروم الكاثوليك في الربوة.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتعاون، بما يسهم في ترسيخ العلاقات الأخوية.
كما تناول اللقاء دور المرجعيات الدينية في دعم قيم التآخي والعيش المشترك، وتعزيز جسور التواصل بين أبناء البلدين.

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طعن ووفاة في عين الحلوة.. والأمن يوقف القاتل

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إلى سالكي الطريق البحرية من الكرنتينا.. انتبهوا!
15:02

إلى سالكي الطريق البحرية من الكرنتينا.. انتبهوا!

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

"تنظّم جمعيّة بيروت ماراتون بتواريخ 4، و11، و18، و25-10-2026، و01-11-2026، حصصًا تدريبيّة للعدّائين الرّاغبين بالمشاركة للمرّة الأولى في السّباق السنوي الذي حدّد موعده بتاريخ 29-11-2026.

ستُقام هذه الحصص على الطّريق البحريّة من الكرنتينا حتى شركة "المازدا"، اعتبارًا من السّاعة 06،00 ولغاية السّاعة 09،00 من التواريخ المحدّدة أعلاه. على أن يتم إقفال المسلك المذكور، وتحويل السيّر إلى الأوتوستراد، طيلة فترة التدريبات.

يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".

15:02

إلى سالكي الطريق البحرية من الكرنتينا.. انتبهوا!

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

"تنظّم جمعيّة بيروت ماراتون بتواريخ 4، و11، و18، و25-10-2026، و01-11-2026، حصصًا تدريبيّة للعدّائين الرّاغبين بالمشاركة للمرّة الأولى في السّباق السنوي الذي حدّد موعده بتاريخ 29-11-2026.

ستُقام هذه الحصص على الطّريق البحريّة من الكرنتينا حتى شركة "المازدا"، اعتبارًا من السّاعة 06،00 ولغاية السّاعة 09،00 من التواريخ المحدّدة أعلاه. على أن يتم إقفال المسلك المذكور، وتحويل السيّر إلى الأوتوستراد، طيلة فترة التدريبات.

يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".

الجيش يوقف 11 شخصًا في بشامون وطرابلس ويضبط أسلحة ومخدرات
14:24

الجيش يوقف 11 شخصًا في بشامون وطرابلس ويضبط أسلحة ومخدرات

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

نتيجة عملية رصد ومتابعة أمنية، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة بشامون - عاليه منزل المواطن (ع.ش.) وأوقفته لاتجاره بالأسلحة الحربية والمخدرات، وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، كما أوقفت برفقته المواطن (م.ز.)، بحقه مذكرة توقيف بجرم إطلاق النار.
كذلك أوقفت دورية من المديرية في مخيم نهر البارد وفي مناطق التبانة والقبة وسوق الخضار– طرابلس 7 مواطنين وفلسطينيَين لإقدامهم على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزتهم كمية منها.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

14:24

الجيش يوقف 11 شخصًا في بشامون وطرابلس ويضبط أسلحة ومخدرات

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

نتيجة عملية رصد ومتابعة أمنية، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة بشامون - عاليه منزل المواطن (ع.ش.) وأوقفته لاتجاره بالأسلحة الحربية والمخدرات، وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، كما أوقفت برفقته المواطن (م.ز.)، بحقه مذكرة توقيف بجرم إطلاق النار.
كذلك أوقفت دورية من المديرية في مخيم نهر البارد وفي مناطق التبانة والقبة وسوق الخضار– طرابلس 7 مواطنين وفلسطينيَين لإقدامهم على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزتهم كمية منها.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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