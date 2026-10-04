بالجرم المشهود.. محاولة فاشلة لسرقة دراجات نارية

وجرت عملية التوقيف والمتابعة بإشراف رئيس لجنة المخالفات والتعديات في بلدية وائل قصب، الذي واكب الحادثة والتفاصيل الميدانية لحظة بلحظة.



وبعد التنسيق المباشر مع آمر فصيلة صيدا في الرائد نادر قصب، تم تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى الفصيلة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم وإجراء المقتضى القضائي.

واتخذ رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى قراراً بإصدار تنويه بعنصري الشرطة صلاح أبو ظهر ومحمد الجردلي، اللذين قاما بعملية التوقيف.

واكدت البلدية "استمرار دوريات الشرطة البلدية في السهر على أمن واستقرار الأحياء والمرافق العامة في المدينة، بالتعاون والتنسيق التام مع والعسكرية".