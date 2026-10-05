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محليات

الأمطار تبدأ غداً.. استعدوا!

2026-10-05 | 03:07
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الأمطار تبدأ غداً.. استعدوا!
الأمطار تبدأ غداً.. استعدوا!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئياً الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وهطول أمطار متفرقة صباحية في المناطق الشمالية، يتوقع ان تكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، تنحسر الأمطار تدريجاً اعتبارا من بعد الظهر ويستقر الطقس مساءً مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.

وجاء في النشرة الآتي: 

-الحال العامة: طقس خريفي متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع هطول  أمطار خفيفة، ويستمر لليومين المقبلين حيث يتحوّل إلى طقس مستقر ابتداء من صباح الاربعاء. 

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين أول: طرابلس بين 20 و 28م° ، بيروت 21 و29 م°، زحلة بين 13 و 27 م°.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم اجمالا  مع انخفاض بدرجات الحرارة وهطول أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية، كما يتشكّل الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي . 

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وهطول أمطار متفرقة صباحية في المناطق الشمالية،  يتوقع ان تكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، تنحسر الأمطار تدريجاً اعتبارا من بعد الظهر ويستقر الطقس مساءً مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة . 

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتقاع بدرجات الحرارة واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة. 

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتقاع ملحوظ بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية و الداخلية. 

-الحرارة على الساحل من 19 الى 26 درجة، فوق الجبال من 10 الى 21 درجة، في الداخل من 10 الى 27 درجة.

-الرياح السطحية:  شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، تتراوح سرعتها بين 10 و30 كم /س. 

-الانقشاع: جيد إجمالاً يسوء على المراتفعات بسب الضباب. 

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين70 و 90٪

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 28°C

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
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