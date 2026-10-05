بمشاركة 6 جيوش.. انطلاق تمرين PEGASUS CEDAR 2026 في لبنان

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية لدى لبنان إياد الهزاع
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البيان الآتي:في إطار مكافحة مختلف أنواع الجرائم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام المدعوة س. ب. (مواليد 1974، لبنانية) بمزاولة مهنة التجميل من دون ترخيص داخل صالون في محلة كسارة – زحلة.وبعد المتابعة، توجهت دورية من المفرزة إلى الصالون برفقة مراقب من وزارة الصحة، وأوقفت المذكورة ومالكة الصالون ن. ك. (مواليد 1988، لبنانية).وبتفتيشهما والصالون، عُثر على أجهزة ومعدات ومواد تستخدم في أعمال التجميل، بينها جهاز ليزر وآلة لإزالة الثآليل والشامات، إضافة إلى 18 عبوة بوتوكس كورية الصنع وحقن فيلر ومواد أخرى تستخدم للحقن والتجميل.
أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أن لبنان أمام "فرصة تاريخية" لبناء دولة سيدة ومستقلة ومستقرة، داعياً الدولة إلى الانتقال من القرارات المبدئية إلى التنفيذ، وعدم تفويت الظروف المتاحة اليوم، لأن هذه الفرصة قد لا تتكرر.وقال الجميّل، خلال حفل تكريم الدفعة الثانية من خمسينيي إقليم المتن الشمالي، إن "المطلوب اليوم هو قرار التنفيذ. الدولة اتخذت قرارات مبدئية، وحان وقت ترجمتها، لأن اللبنانيين يريدون أن يعيشوا بحرية وكرامة وأمان على أرضهم، وأن يكون لبنان دولة لا ساحة لصراعات الآخرين".