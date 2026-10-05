الجميّل: على الدولة تحرير لبنان والشيعة من وصاية حزب الله وإيران

وشدد على أن "المشكلة لم تعد مشكلة وحده، بعدما أصبح واضحاً أن قراره مرتبط بإيران، فيما يدفع واللبنانيون ثمن استخدامه ساحة لصراعاتها». وأضاف: "أمام الدولة خيار واضح: إما أن تترك لبنان رهينة للوصاية ، وإما أن تتحمل مسؤوليتها وتحرّر لبنان من هذه الوصاية، وتحرّر الشيعة في لبنان من الوصاية التي تمارس عليهم حزب الله وإيران".



وأكد أن "هذا التحرير يبدأ عندما تبادر الدولة وتثبت جديتها في تنفيذ القرارات التي اتخذتها»، مشدداً على أن "لا مجال بعد اليوم لإدارة هذه الأزمة بالحوار أو تأجيلها. على الدولة أن تقول بوضوح: الأمر لي، وأولويتي لشعبي".



وأضاف: "بعد خمسين سنة من الحروب، من حق اللبنانيين أن يقولوا كفى، وأن يوجّهوا كل اهتمامهم إلى الاقتصاد والشباب والاستثمار وإعادة بناء بلد آمن ومستقر. ولن نقبل بأنصاف الحلول أو بتوريث مشاكلنا لأبنائنا. هدفنا واضح: أن يعيش اللبنانيون أحراراً بكرامتهم وأمنهم على أرضهم، وأن تكون هذه الحرب آخر حروب لبنان".