وزير الدفاع يستقبل الهزاع وشقير ويبحث تعزيز التنسيق الأمني

استقبل الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة القائم بأعمال سفارة الجمهورية لدى إياد الهزاع

وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التنسيق المشترك، ولا سيما في ما يتعلق بضبط الحدود والتعاون الأمني بين الأجهزة المعنية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على جانبي الحدود. كما تناول البحث التطورات الراهنة في المنطقة، والاعتداءات المتواصلة على وسوريا وانعكاساتها على أمن البلدين واستقرارهما.

كما استقبل اللواء منسى مدير عام الأمن العام اللواء الركن حسن شقير، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع الأمنية العامة، والبحث في عدد من الملفات ذات الصلة بعمل الأجهزة الأمنية وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بينها، بما يخدم أمن واستقرار البلاد.