عُثر عليه جثة في أحد الفنادق

أفادت " للإعلام"، أنه "عُثر مساء على جثة رجل في الثامن من العمر داخل غرفة في أحد فنادق مدينة ، وحضر على الفور عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات".