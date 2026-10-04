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عُثر عليه جثة في أحد الفنادق
2026-10-04 | 14:58
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عُثر عليه جثة في أحد الفنادق
أفادت "
الوكالة الوطنية
للإعلام"، أنه "عُثر مساء
اليوم
على جثة رجل في
العقد
الثامن من العمر داخل غرفة في أحد فنادق مدينة
جونية
، وحضر على الفور عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات".
وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي تبين أن الوفاة طبيعية وتم نقل الجثة من قبل عناصر الدفاع المدني الى
مستشفى سيدة
لبنان
الجامعي.
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