مصادر سياسية للجديد: لا تعديل وزارياً حالياً والحكومة منشغلة بالملفات الحياتية

معلومات الجديد: "حزب الله" أبلغ المعنيين ولا سيما الوسطاء بأنه يضع سقفًا محددًا قبل استئناف التواصل مع رئيس الجمهورية وهذا الموقف سبق أن تبلّغه اللواء حسن شقير خلال لقائه مسؤول وحدة الارتباط في الحزب