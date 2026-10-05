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مصادر دبلوماسية أوروبية للجديد: أولوية لتعزيز قدرات الجيش خصوصاً بعد انتهاء مهمة اليونيفيل
2026-10-05 | 13:09
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مصادر دبلوماسية أوروبية للجديد: أولوية لتعزيز قدرات الجيش خصوصاً بعد انتهاء مهمة اليونيفيل
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مصادر دبلوماسية أوروبية للجديد: أولوية لتعزيز قدرات الجيش خصوصاً بعد انتهاء مهمة اليونيفيل
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