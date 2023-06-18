مقدمة النشرة المسائية 18-06-2023

مقدمة النشرة المسائية 18-06-2023

طَلبت اميركا الحل ولو في الصين/ ارتفعت فرنسا والسعودية على قمّةِ علاقاتٍ يتصدّرها إكسبو 2030، وانتهت لقاءاتُ ايران والسعودية على وعدِ زيارةِ الرئيس ابراهيم رئيسي الرياض/ ولم يُعثَرْ على لبنان في ايٍ من هذه المحافل وتحديداً الباريسية منها/ فوجودُ وليِ العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في العاصمة الفرنسية قبلَ اجتماعهِ بماكرون وبعدَه، يتعلّق على وجهِ الدِقّة بالسباقِ السعودي نحوَ الفوز باستضافةِ الرياض مَعرِض إكسبو 2030، والذي يوافِق تاريخُ انعقادهِ معَ نهايةِ خطّة "رؤية 2030" وتحويلِ المملكة من الاعتمادِ على النِفط الى مُنتِجٍ للطاقة ومشاريعِ الاستثمار/ على ان يكونَ المَعرِض الشاهدَ الدولي على النقْلة الاستثنائية المُحقَّقة في المملكة خلالَ سنواتٍ قليلة./ ولعبورِ المنافسة بين أرفَعِ المدن.. فإن باريس ستستضيفُ الاجتماعاتِ المؤهِّلة للفوز.. على أن تَتَقرّر النتائج في الخريفِ المقبل عَبْرَ مئةٍ وسبعين دولة/ ولأجلِ هذا الهدف يُقيم ولي العهد منذُ الاربِعاء الماضي في باريس قُربَ قصر فرساي/ وبحسَب صحيفة لوفيغارو فإنّ حضورَ وليِ العهد يُبيّنُ الأهميةَ التي تُعلّقُها المملكة على هذا الحدث، حيث يُتابعُ بن سلمان شخصياً هذا المِلف ويلتقي أكبرَ عددٍ ممكن من القادةِ الدوليين، خصوصاً الأفارقة، للترويجِ لترشيحِ الرياض/ ولبنان على هذه الحال لا يملِكُ جَناحاً سياسياً في معرِضِ الإكسبو وانْ بعدَ سبعةِ أعوام/ ولن يكونَ هناك أدَلُّ من ذلك على اهتمامِ الدول بشؤونِها/ فيما هذا البلد خرجَ من خرائطِ المدن التي تُعيدُ هندساتِها الاعمارية والاستثمارية/ لكنْ للمحلّلين كلامٌ آخر.. فالخبراء الاستراتيجيون, واصحابُ المعرِفة الرفيعة، يُنقّلونَ مِلفَ الرئاسةِ اللبنانية من اجتماعِ ماكرون بن سلمان الى هبوبِ الرياح التي طَيّرت انطوني بليكن فجأةً نحوَ الصين.. فالعصْفُ الدبلوماسي بين السعودية وإيران بالامس/ فيما البرلمانُ اللبناني يتلّوى على جلسةٍ تشريعية ويَنصُبُ لها عَداءَ فِقدانِ النِصاب.. وهي التي ستبحثُ في امورٍ تَهُمُّ الموظفين ورواتبَهم/ وبدأت عملياتُ التشاطُر على اولويةِ انتخابِ رئيسِ الجُمهورية وثابِتَةِ أنّ المجلس لا يَحُقُّ له التشريعْ في الفراغِ الرئاسي// لا يَنتخبون.. ولا يُشرّعون.. بل يتبارَون على التعطيل في الذهابِ والاياب/ فقد تولّى الثنائي المسيحي -إخوان- تعطيلَ جلَساتِ التشريع.. فيما لُزِّمَ الثنائي الشيعي والحلفاء بتعطيلِ ايِ نصابٍ رئاسي في دورتِه الثانية/ وسيَعقِد تكتل التيار اجتماعاً عبْرَ تطبيقِ زووم لحسمِ امرِ مشاركتِه في الجلسةِ غداً.. اذ إن نوابَه قد يُنْقذونَ الجلسة إذا ما قرَروا الحضور ولو جُزئياً/ اما رئيسُ التيار فيَتفقّدُ حضورَه الرئاسي عبْرَ زيارةٍ يقوم بها منذُ يومِ الجُمعة الى قطر/ وإذ لفتَ انه اجرى لقاءاتٍ تتصلُ بالمِلفّ اللبناني.. فإن الدوحة ستعاودُ محركاتِها في بيروت على قاعدةِ استطلاعٍ رئاسي يَشمل في اولوياتِه قائدَ الجيش العماد جوزاف عون/ ومساعي قطر سيَسبِقُها اسبوعُ جان ايف لودريان في بيروت.. حيث يبدأُ استطلاعَه المَيداني ويلتقي عدداً من النواب في السِفارة الفرنسية.. لكنْ من دونِ اتضاح ما اذا كان يَحمِلُ ورقةَ عملٍ رئاسية بأسماءٍ تَشمل أيضاً رئاسةَ الحكومة.