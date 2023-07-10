مقدمة النشرة المسائية 10-07-2023

مقدمة النشرة 10-07-2023

لو يصرخ الاطفال, لو أن صراخهم ليس جوعا, ولو أن بكاءهم ليس على حليب وأوجاع/ لو يصرخون في وجه مجتمع من البيوت إلى الحضانات، فحضانة الدولة الكبيرة، لكان صوتهم أعاد لهم حقوقهم/ لكن صراخهم كاتم للصوت, فيكبرون مع آلامهم وأسرارهم.. والتي إما تقتلهم كحالة لين، أو تكبر معهم كحال اطفال حضانة تفتك بالصغار، وتطعمهم الكف مع الطعام بالقوة، وتضربهم على الأيسر والأيمن بإسم يسوع/ وهي صور لا صياغة لها ولا تعابير تجسدها بحق اطفال يقضون ايامهم بحماية حضانة يفترض انها حامية للصغار.. وإذ بهم وبحسب الفيديوهات المنتشرة يعيشون في مركز للتعذيب// وإذا كانت الحضانة قد اساءت للاطفال على ايدي مربيات.. فإن الطفولة تقول "من بيت أبي ضربت"،/ فقد تكشفت معلومات جديدة عن الضحية الطفلة "لين طالب" التي توفيت متأثرة باعتداءات جنسية متكررة/ وفي حال صدقية شهادة الأم فإن الجريمة كانت ترتكب في منزل أبيها.. موجهة الاتهام الى العم ابن الستة عشر عاما/ ولن يضيع حق وراءه لين طالب التي ستحاكم روحها كل من تسبب وفعل وارتكب الجريمة المقززة.. وأيضا كل من صمت وأخفى جراحها عامين متتاليين/ وتقول السلطات المعنية في حالتي لين وحضانة منطقة الجديدة، إن الدولة: لن تتساهل.. لكنها في أحداث مشابهة تساهلت وخففت أحكاما وشرعت قوانين لاتزال ظالمة بحق الطفولة والنساء على حد سواء// والدولة عينها لن تتساهل في تعنيف نواب حاكم المركزي الاربعة الذين يهددون باستقالاتهم.. فهؤلاء يخضعون لقوانين ترعى اعمالهم، واذا ما أقدموا على قرار الاستقالة هذا الاسبوع سيتم الطلب اليهم من قبل وزير المال بتسيير المرفق العام/ وتبعا للرئيس نجيب ميقاتي في حديث الى رويترز.. فإنه "لن يمدد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في منصبه عندما تنتهي فترة عمله نهاية الشهر الجاري/ وإن "للمنصب قانونا ينص على أن النائب الأول للحاكم سيتولى مهام الحاكم حتى تعيين حاكم جديد.. فالقانون لا ينص على الفراغ، والمؤسسات تستكمل أعمالها من خلال نائب الحاكم الأول والنواب الباقين/ وباستبعاد فرضية التمديد.. فإن البحث يعود الى المربع الرئاسي الاول وما يحيطه من دعوات الى الحوار/ وبحسب الرئيس نبيه بري فإن الجميع اصبح موافقا على الحوار، وضمنا جبران باسيل، باستثناء القوات اللبنانية/ وقال بري إن التدويل مع كل الاحترام لغبطة البطريرك الراعي يحتاج الى توافق داخلي.. وأضاف بري: "عشنا ومتنا حتى أنجزنا إتفاق الطائف"، وأقول لمن يريد تغييره "يقعد عاقل احسنلو".. لافتا الى ان دعوات البعض الى تغيير النظام يضع لبنان في مهب مخاطر لا تحمد عقباها// والى جانب الحوار وتثبيت الطائف وازمة الحاكمية.. فإن اسرائيل أدخلت الخيمتين في مزارع شبعا اللبنانية الى دائرة الصراع الدولي.. وهي لا تنفك عن ارسال الوفود للطلب الى حزب الله ازالة الخيمتين/ وآخر الاستطلاعيين كان القائد العام لقوات اليونيفيل اللواء آرولدو لاثارو.. حيث نقل الى الرئيسين بري وميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب طلب اسرائيل من الرئيس بري.. غير ان بري نقل له ايضا موقفه من ان الخيمتين موجودتان في الأراضي اللبنانية/ وباتت المعادلة اللبنانية واضحة، والتي يقف خلفها حزب الله: إذا أردتم ازالة الخيم إنسحبوا من شمال الغجر/ وما خلا ذلك فإن اسرائيل التي فشلت من بيت الى حديقة في جنين، سوف لن تهضم عملية القضم.. وهي ليست مؤهلة لفتح جبهة حرب في الشمال.. وتموز شاهد.