مقدمة النشرة المسائية 11-07-2023

مقدمة النشرة 11-07-2023

نهضت الدولة بكامل قواها لمعالجة فاجعة التعنيف في حضانة الاطفال، لتقع في لوثة الحضانة السياسية للقضاء/ فالجسم القضائي لايزال تحت التعذيب من قبل السلطة وتياراتها واحزابها.. ويسدد فواتيره واحكامه تبعا لمرجعيته/ لكن السابقة الخطرة التي سجلها القضاء اليوم جنحت الى وضع الاغلال على ايادي الصحافة استنادا الى تهمة القدح والذم/ فمن التحقيق مع الصحافيين لدى عنابر غير مختصة، الى تغريمهم، وصولا نحو سجنهم وتقييد حرياتهم.. مسار طويل حاربته الصحافة لتكون علما للحق والحقيقة/ الى ان خالف القضاء اليوم كل هذه الاعراف، واصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت روزين حجيلي حكما قضائيا بسجن الصحافية ديما صادق مدة سنة/ والاخطر من السجن هو تجريد صادق من حقوقها المدنية.. وهذا ما يحتم العزل والاقصاء والحرمان من الحق وعدم الاهلية بموجب المادة 49 من قانون العقوبات/ وهذه إذا ما طبقت سنكون فعلا امام أحكام "نازية" تفرض على صحافيين من قبل قضاء امتثل لإرادته السياسية/ والتي يجسدها التيار الوطني الحر هذه المرة.. ما يفتح شهية بقية الاحزاب والتيارات على احكام مشابهة/ والقضاء الذي طبق ارادة تياره وجبت مساءلته عن قرارات هي بمثابة اغتيال للصحافيين الذين دفعوا اثمانا من ارواحهم واقلامهم الحرة، وهم يخطون نحو الاستقلالية ورفض الاحكام الجائرة/ وصاحب الدعوى جبران باسيل ظهر على براءته المعهودة، فتخطى الجرم الاعلامي واعلن حروبا في الميدان السياسي والعسكري والتدقيق الجنائي/ وهدد "بأن اي محاولة للتعيين العسكري بخلاف الدستور تتخطى وزير الدفاع سنعتبرها انقلابا عسكريا حقيقيا ولن نسكت عنه/ وفتح باسيل دفاتر العسكر والعقود بالتراضي وقوانين المؤسسة.. لكن هذه الدفاتر قد تنقلب في وجهه عسكريا ومدنيا إذا ما ذهبت البلاد لاحقا الى الخيار الثالث/ وهذا الخيار يبدو انه سيكون عمدة النقاش السياسي في الايام المقبلة/ وتكشف معلومات للجديد ان الاجتماع الخماسي على ازمة لبنان سينعقد يوم الاثنين المقبل في الدوحة، وسيكون عنوانه الرئيسي مدى نجاح البدء بالخيار الثالث وفق طاولة حوار توافقية ورعاية دولية/ ولم يتحدد ما اذا كان الموفد الفرنسي جان ايف لودريان سيلتحق بالاجتماع قبل وصوله الى بيروت في الوقت نفسه/ لكن القراءة في المحيط الرئاسي الفرنسي تؤشر الى ان باريس لم تعد جامدة في الطروحات الرئاسية.. وأن لودريان تلقى ترقية الى "العلا"، وسيصبح في منصبه الجديد كرئيس الوكالة الفرنسية لتطوير العلا السعودية أقرب الى المملكة في مقاربتها الرئاسية/ فهل سيعني ذلك ان حظوظ فرنجية لم تعد في العلا، وأنها انخفضت لصالح تقدم العسكر على خط بعبدا؟// وإلى اليوم فإن السعودية لم تخرج عن صمت بناء في الملف الرئاسي، ولم تجنح الى اي من الخيارين القائمين او تذهب الى طروحات السلة الشاملة، لكون الآلية الرئاسية ستحدد لاحقا مسار المؤسسات/ لكن ماذا عن حزب الله في حال التوجه الى خيار ثالث؟// لا يفصح الحزب عن المستقبل الرئاسي.. لكن خط تنقيبه الرئاسي موصول بالقنوات الايرانية المفتوحة بدورها على صفر مشاكل اقليمية، وحوارات سعودية وخليجية فكت نزاعات البحر والبر/ على ان انشغال حزب الله يتجه جنوبا في الوقت الراهن لتفكيك نزاع الحدود وازمة الخميتين التي استدعت استقدام الوسيط الاميركي اموس هوكستين الى تل ابيب بحالة العجلة/ وبالتزامن أوعزت الخارجية اللبنانية الى بعثة لبنان في نيويورك بتقديم شكوى الى مجلس الامن حول تكريس الجانب الاسرائيلي احتلاله الكامل للغجر/ لكن مطلب لبنان الشعبي الواحد هو انسحاب اسرائيل من كامل الارض التي تحتلها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر/

وهي أراض تساوي كنوزا لاصحابها ومالكيها من اللبنانيين، وتشغلها اسرائيل في مشاريع سياحية.. فيما تحتج على خيمتين اثنتين أقيمتا على ارض لبنانية/ وعلى هذا الميدان، ومن وحي تموز، يتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله غدا، والذي ينتظره قادة اسرائيليون خاضوا اليوم فوضى عارمة واحتجاجات عمت مختلف ارجاء الكيان احتجاجا على اصلاحات قضائية مثيرة للجدل/ وتمكنت التظاهرات من ضرب حركة الملاحة في مطار بن غوريون.. فيما استعان المتظاهرون بالخيم على الطرقات/ في وقت ان الجندي الاسرائيلي ترعبه خيمة الجنوب اللبناني.