الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 30-07-2023

2023-07-30 | 12:56
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 30-07-2023

مقدمة النشرة 30-07-2023

لم يكدْ اتفاقُ القاهرة يَسطِرُ بيانَهُ ويطلُبُ الى الفصائلِ الفلسطينية إنهاءَ الانقسام.. حتى فَتحَ الانقسام فرعاً نارياً في مخيمِ عينِ الحلوة/ وتدفّقت حِممُهُ الى مدينةِ صيدا ومراكزِ الجيش وقَطعت طريقَ الجنوب، ولم تنتهِ بسقوطِ ستةِ قتلى وعددٍ من الجرحى/ فعلى زمنِ ترتيب أوراقِ الداخل برعايةٍ مصرية في مدينةِ العلَمين الشمالية، فُتحت مخازنُ عين الحلوة المسلحة.. واشتعلَ الرصاص والقذائف وعمليات القنص والكمائن والتي أدّت الى اغتيالِ العميد في حركة "فتِح" أبو أشرف العرموشي وأربعةٍ من رفاقِه/ وتداخلت الأسباب بين اغتيالاتٍ سابقة وخلافاتٍ مستَجِدة، أركانُها فتح وتنظيماتٌ اسلامية متشدّدة وقَعتِ المعارك في حصونِها الامنية، والكلُّ يَنفي ويُدين ويستنكر/ فحركة فتح نعت العرموشي ورفاقَهُ واعتبرت أنَّ هذه الجريمة النكراء الجبانة مشبوهة لم يردعْها أيُ وازعٍ وطنيّ أو ديني أو أخلاقي/ فيما أعلنت عُصبةُ الأنصار الإسلامية أنها لم تُشارك في الاشتباكاتِ وتعملُ منذُ اللحظةِ الأولى على وقفِ إطلاقِ النار وتهدئةِ الوضعِ عبرَ اتصالاتٍ تقوم بها مع مسؤولينَ لبنانيين وفلسطينيين/ لكنْ سكانَ المخيم وأهلَ صيدا والجيش اللبناني والمحالّ التجارية والمدارس التي تعطّلت والمستشفيات التي أخلَت مرضاها.. كلُهم لا تُشفيهِم بياناتٌ على ورق ولا يَحُدُّ من رعبِهم الاعلانُ عن تنسيقاتٍ للتفاوض.. لاسيما أنّ الاتفاق على وقفِ اطلاقِ النار لم يَدُم لحظةً واحدة وعادتِ الاشتباكات لتتجدّد داخلَ المخيم وخارجَه// فعلى ماذا يتقاتل هؤلاء في مخيمِ الفَقر والحرمان.. وهل دربُ القُدس مرّت من البْرِكْسات أو حيِّ الطوارئ/ أو أنَّ فلسطين تختصرُها فصائلُ عابثة بأمنِ الناس المهمومة بمعيشتِها وعملِها وتحركِها المقيّد خلفَ جدرانِ مخيَّم/ ومن غيرِ الواضح مَن حرّك هذه المعركة والتي تستدعي التدقيق في زمنِها وأسلحتِها وخلافاتِها الطاغية على حياةِ مدنيين، كلُ ما يطلبونَهُ هو لجوءٌ آمن// ولفَتَ أنَّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحدثَ عن توقيتٍ مشبوهٍ في الظرفِ الاقليمي والدوليّ الراهن ويندرجُ في سياقِ المحاولات المتكررة لاستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حسابِ لبنان// وإذا ما احتُسِبَ اجتماعُ الفصائل في مصر كإشارة، فإنّ الاشارات الابعد مدىً تتصلُ بإحياءِ الخلايا النائمة لتنظيم داعش والتي استعادت عافيتَها الارهابية من الشرق الاوسط الى افغانستان فافريقيا وكانت اخرُ عملياتِها الدموية في مقامِ السيدة زينب في دمشق قبل ايام/ وسَواءٌ اكانت نيرانُ عين الحلوة فتحاوية فتحاوية، أم إنَّ فتح قرّرت الضربَ بيدٍ من حديد ضدّ تنظيماتٍ متشددة داخلَ المخيم/ فإن حالةَ العصيانِ على الدولة واستخدامَها منصّةً للتقاتل أصبحت تحتاجُ الى يدٍ من حديد رسمية لضبطِ التفلت واستسهالِ الامن الذاتي وترويعِ المخيم وكل صيدا/ فمسلحو عين الحلوة باتوا يستحقونَ العين الحمرا من الدولة لان المخيم ليس قطاع غزة.. وصيدا ليست غلاف غزة المحيط/ والمتقاتلون لن يكونوا مقاومين لانهم يحملونَ السلاح في غيرِ مكانِه ويرمون بهم اخوةً فلسطنيين.. ولبنانيين معاً/ فاتركوا اللاجئين داخل المخيم على مُرِّ ايامِهم المغلّفة باسمٍ وهميّ وعين حلوة.. ويكفيهم قتالُهم اليوميّ مع المستشفيات والدواء والاونروا والاشقاء وحرمانهم من الوظائف وغربتهم عن الوطن والهوية/ فهم لا يحتاجون سوى الى ان تخرس القذائف ومعها تُسَدُّ بؤر الارهاب القادم على فوهّة مخيم.
فكفى لقد اطلق عدوكُم رصاصَ الابتهاج بكم بعد ان كانت اسرائيل تنتظركم لمحاربتها في عقر داركم فلسطين المحتلة .
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 30-07-2023

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة

30-07-2023

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 29-07-2023

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 29-07-2023
Play
2023-07-29
Play

مقدمة النشرة المسائية 29-07-2023

مقدمة النشرة المسائية 29-07-2023

2023-07-29

مقدمة النشرة المسائية 29-07-2023

مقدمة النشرة المسائية 29-07-2023

مقدمة النشرة المسائية 28-07-2023
Play
2023-07-28
Play

مقدمة النشرة المسائية 28-07-2023

مقدمة النشرة المسائية 28-07-2023

2023-07-28

مقدمة النشرة المسائية 28-07-2023

مقدمة النشرة المسائية 28-07-2023

مقدمة النشرة المسائية 27-07-2023
Play
2023-07-27
Play

مقدمة النشرة المسائية 27-07-2023

مقدمة النشرة المسائية 27-07-2023

2023-07-27

مقدمة النشرة المسائية 27-07-2023

مقدمة النشرة المسائية 27-07-2023

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023