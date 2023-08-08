مقدمة النشرة المسائية 08-08-2023

مقدمة النشرة المسائية 08-08-2023

اُنزل الرِّضى الكنسي على حكومةِ نجيب ميقاتي من دونِ وزراء التيار الوطني وسُوّيت قضايا البحث بما لا يَخدشُ الحياء ويغّلفُ المجتمعَ اللبناني بالفضيلة/ وهو المجتمع نفسُه الذي تُهْتكُ حرُماتُهُ على ايدي جمهوريات ٍصغيرة وفيدرالياتٍ تجارية من سماسرةْ مرفأ بيروت الى امبراطوريةٍ غير نافِعة كانت تُسمى النافعة فقضى عليها " مُنتفعون "/./ فمِن تشاورٍ وزاري في الديمان بمَن حضر ونقاط البحث العائمة على ازمةِ النزوح السوري ورفْضِ خطاباتٍ تُناقضُ القيمَ الاخلاقية َ والدينية كان الانفلات ُحِكراً على طبقةٍ سياسية شاذة وَلّدت مجتمعَها الزبائني الاكثرَ انحرافاً /./ وهذه عنابرُ مرفأ بيروت ومحيط الميناء صورةٌ مُصغّرة عن دولةٍ منهوبة تحت ناظِري الوزارات والادارات المختصة الذين لا يَقوون على مواجهةِ سارقي السيارات وناهبي التيار الكهربائي الى البيوت المجاوِرة/ والسرقات اذْ تتمُ هنا والمرفأ على قيدِ التشغيل فإنها في عنبرِ النافعة تُسيَّرُ على مَركباتٍ مُعطلة , حيث ان مديرَ تشغيلِ المؤسسة أَمَرَ باطفاءِ السيستام منذ اشهر وأَقفل الابواب على رُخَصِ السَّوْق والاليات وكل ما يتعلقُ بمصلحةِ تسجيلِ السيارات بانتظارِ الحصولِ على بقية اتعابهِ بالدولار/./ هي واحدةٌ من تَعطّل مرافق الدولة التي تَدرُّ اموالا على الخزينة لكنها اليوم اصبحت مثالا فاضحا عن فسادٍ تجاوزَ كل حدود وأَوقف عجلات المواطنين/./ وعلى تلالِ الفساد يَصْعَدُ مسؤولون الى مؤتمراتٍ صحافية ويحاضرونَ بعفةِ الاصلاح والشفافية وضبطِ الهدر وسدِّ الفجوات وهم انفسُهم في حاجةٍ الى سدٍ لفجواتِهم وكلِّ مخارجِهم المعبِّرة عن محاربةِ الفساد, وبعضُهم من صانعيه والمُشْرفين عليه ,

ويتقدم البطولة في هذه المنافسة رئيسُ التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي لقنَّنا اليوم دروسا بين الصُندوقيْن السيادي والائتماني فيما المطلوب منهُ فقط تحريرُ صندوقِ الانتخاب الرئاسي/./ فاللبنانيون اختبروا جبران في وزاراتٍ وسدودٍ وتيار منقطع ِالنظير ولا مشكلة لديهم اليوم في الصندوق وشكلِه ومعاييرهِ الخَشبية او الزجاجية بل في الجهةِ التي ستُديرهُ وتكون مؤتَمنة عليه/./ فيما الموجودون من المسؤولينَ والقيادات لا يؤتَمنون على "ليرة من زمن الالف وخمسة"/./ وقد خزّنَ باسيل شروطَه في صندوقيْن سيادي وائتماني واخذ بشرحِ المفرداتِ العابرة للوطن وهو الذي لم يؤمِّن لناجحينَ في مجلسِ ادارةٍ مدنية من قلبِ الوطن/./ وفي خزنةِ مطالب رئيس التيار: كنوزُ الصناديق ورئيسٌ من صناعته وتوقيع ٌ بان يكون رئيسا في العهد الذي يليه/./ ويتحدث باسيل بلغةٍ تختصرُ بقية مكونات الوطن اذ ان حدودَ ما سماه اتفاق الاطار تبدأ معه وتنتهي مع حزبِ الله .. والبقية ورقة مُلغاة:/./ فهل يرضخُ الحزبْ لشروطه ؟ لا بل ان السؤال الاكثر دقة : هل بامكانِ حزبِ الله وضع هذه المطالب حيزَّ التطبيق ؟

واذا كان باسيل يتفرد اصلاحا وتغييرا في جُزئهِ الثاني بعد فشلِ الطبعة الاولى فإن رئيسَ حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تقدم اليوم بمطالعةٍ على صورةِ الحاكم الجالس في مركزي معراب, وعرض في مؤتمرهِ الصحفي عواملَ تحصيل ِ المليارات عبر ضبط الهدر..وانتهى المؤتمر الى حصول اللبنانيين على ثلاثة مليار دولار عدا ونقدا لكنها ممنوعة من الصرف .

وهي مليارات سبق وقدمها نوابُه ووزرائه في مؤتمرات صحافية مماثلة على مر المجالس والحكومات .. وظلت حبراً بلا ورق .