مقدمة النشرة المسائية 31-08-2023

مقدمة النشرة المسائية 31-08-2023

العدلُ أساسُ الحُكم/ ومهما "طبشَ ميزانُهُ سياسياً" فثمّةَ في الجسمِ القضائيّ مَن يعيدُ إليهِ توازنَهُ/ سمرندا نصّار اسمٌ ناصرَ الحق ونطقَ باسمِ الشعب// فبعد تحقيقات ومتاهات وتقاريرَ لأطباءَ شرعيين وفحوصِ الحمضِ النووي/ ثبُتَ بما لا يدعُ مجالاً للشك أنَّ قاتلَ الطفلة لين خرجَ من صلةِ الرَحِم/ ومن لحمِها الطريّ ودمِها الذي نزفَ أمام أعينِ مغتصبيها/ فكانَ القرار الظني وأصدرت القاضية نصّار حكماً بالإعدام بحقِّ خالِ لين ووالدتِها وجدِها وجدتهِا/ وأحالتْ أوراقَ المتهمين إلى عدالةِ الأرض/ أمّا إبنةُ السنوات السِت، فلها عدالةُ السماء حيثُ الملائكة أرحم عليها من شياطينِ أولياءِ أمرها/./ جريمةٌ من نوعٍ آخر اعترفَ باقترافِها رئيسُ مجلسِ النواب نبيه برّي، فكرّر أفعالَهُ بالمعجّل/ فمِن على مِنبرِ الذكرى الخامسةِ والأربعين على تغييّب الإمام موسى الصدر/ ذكّر بري بدعوتِهِ قبلَ عامٍ من الان الى الحوار من مدينةِ صور على رئيسٍ يجمع ولا يفرّق/ وسأل: هل أصبحت الدعوةُ للتوافق والحوار جريمة؟

وشنَّ برّي هجوماً على من سماهُم بالوشاة في عواصمِ العالم قائلًا: مخطؤونَ بالعنوان ولا تعرفونَ من هو نبيه بري و"خيطوا بغير هالمسلة"/ ودعا رؤساءَ الكتلِ والأفرقاء السياسيين إلى سبعةِ أيامِ حوار في أيلول/ يدعو بعدها إلى جلساتٍ متتالية ومفتوحة لانتخابِ رئيسٍ للجمهورية/ وإذ أكّدَ أنَّ الاستحقاقَ الرئاسيّ لا ينجزُ بفرضِ مرشحٍ ولا بتعطيلِ مؤسساتٍ دستورية وتنفيذية/ تساءل هل المطلوب لاكتمالِ النصاب أنْ يُدرِجَ رئيسُ المجلس تشريعَ الشذوذ الجنسيّ؟/./ لم يترك برّي ملفاً إلا وطرقه/ فاستعادَ مجدَ اتفاقِ الإطار وأعادَ لهُ حسبَهُ ونسبَهُ/ وردَّ إنجازَ ترسيمِ الحدودِ البحريّة وصولاً إلى البدءِ عن التنقيب إلى سهرِ الليالي في عين التينة/./ ومن اتفاقِ الإطارِ نفسِه/ وبعدَ تطبيقِ اتفاقِ ترسيمِ الحدودِ البحرية بسلاسة/ وجدَ الوسيطُ الأميركي آموس هوكستيين نافذةً من الفرص للعملِ على الترسيمِ البرّي/ وفي مؤتمرٍ صحافيٍ عقدهُ في مطار بيروت واختتمَ فيهِ جولتهُ السياسية والسياحية/ قالَ هوكستيين: نستطيعَ الآنَ البحثَ فيما تبقى من أطر، بعد الاستماعِ إلى الطرفِ الآخر/./

وفي هذا الوقت، اختفت آثارُ وزيرِ الخارجية الإيرانيّ حسين أمير عبد اللهيان من احتفالِ حركةِ أمل في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر/ والموعدُ الذي كان محدداً للقاءِ رئيس مجلسِ النواب نبيه بري تأجَل إلى الغد/ لكنْ نتائجَ زيارتِهِ إلى كلٍّ من المملكة العربية السعودية وإلى سوريا سبقتهُ إلى اللقاءات/ فأكّد وقوفَ إيران الى جانبِ لبنان جيشاً وشعباً ومقاومة/ مع قيمةٍ مضافة قد تشكّلُ عنوانَ المرحلةِ المقبلة، حيثُ وصفَ عبد اللهيان مسيرةَ العلاقات الإيرانية السعودية بالمتقدمة واعتبرَها مفيدةً للبلدينِ والمنطقةِ برمتها/./

ومن المشهدِ الداخليّ المأزوم على استحقاقاتِه/ انتزعَ لبنان قرارَ التمديد لعملِ اليونفيل سنةً إضافية، فأجازَ حريةَ الحركة لقواتِ الطوارىء/ وسألت مندوبةُ لبنان في مجلسِ الأمن جان مراد: لماذا اللجوء في قرارِ التمديد للغةٍ تشبهُ إلى حدٍّ كبير القرارات المعتمدة وفقًا للفصل السابع/ وقالت: لا بدَ من ضوابطَ لحركةِ القواتِ الدولية/ وإنَّ الأمينَ العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس كان واضحًا في توصيفِ الوجود الإسرائيلي في لبنان بأنّهُ احتلال/ وأكّدت أنّ لبنان حاولَ جاهدًا إدخالَ التعديلات على قانونِ التمديد لليونيفيل حرصًا على سيادتِه/./

وبعدَ معاينةِ المشهدِ السياسيّ مصحوباً بالسلام على الوفودِ القادمة والمغادرة/ فقد خضعت شركة إنكريبت لمعاينةِ ديوانِ المحاسبة/ وبقرارٍ مبرمٍ صادرٍ عن الديوان ألزمَ الشركة المشغلة بضرورةِ اتخاذِ الإدارة وبدونِ إبطاء كلّ الإجراءات والتدابير التي تؤدي إلى إعادةِ تسييرِ المرفقِ العام المتوقف بفعل المتعهّد ومطالبتِه بالتعويضات عن كافة الخسائر اللاحقة بها كما وملاحقتِهِ جزائيًا أمامَ النيابةِ العامة التمييزية وإحالةِ الاوراق الى كلٍّ من النيابة العامة لدى الديوان والغرفة القضائية المختصة لإجراءِ المقتضى/./