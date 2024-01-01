مقدمة النشرة 01-01-2024

مقدمة النشرة 01-01-2024

إسوارة العام " الميّت" يلبَسُها عامٌ حديثُ الأيام بدأت بزِلزالين/ " وأول دخولو"/ صَعدت اليابان على مقياس ريختر لأكثرَ من سبعِ درجات/ مصحوبةً بتسونامي بلغَ نحوَ مترينِ فوق مستوى البحر ووصلَ إنذارُه إلى مدنٍ في أقصى الشرقِ الروسي/./ ومن بين الأنقاضِ والأثقالِ التي خَلَّفها العامُ المنصرم/ استقبلَ العالَمُ العامَ الجديد بالاحتفالات والأُمنيات / وبألعابٍ ناريةٍ مُبهِرة زَينت سماءَ العواصم/ وشُوهد أجملُها فوق تل أبيب/ برشْقةِ اللحظةِ صفر / وبِوَابِلِ الصواريخِ التي أطلقتها القسّام تحديداً من جباليا شمالَ قطاع غزة حيث كان الاحتلالُ قد أَعلن انتهاءَ العمليات فيها/ الأمرُ الذي رأى فيه محللون عسكريون إسرائيليون أن حماس لا تزال تتمتع بنظام قيادةٍ وسيطرةٍ فعالة وقُدراتِ إطلاقٍ بعيدةِ المدى وأن التحدياتِ في القطاع لا تزال كما كانت/./ برقيةُ الجوِّ الصاروخيةُ/ أصابت بنيامين نتنياهو بمتلازمةِ الشمال/ وأعطى للمستوطنين ما لا يملك/ ووعدَهم بعودة الأمن عبر الخِيار الدبلوماسي أو من خلال عملية عسكرية/ خَبِرَ نتائجَها في بروفا الهجمات التي ينفذُها حزبُ الله على طول الجبهة الجنوبية/ حيث طالتِ اليومَ صواريخُ الاحتلال ومدفعيتُه أحياءَ القرى الداخلية / فيما نعى حزبُ الله ثلاثة شهداء في غارة استهدفت بلدة كفركلا/./ وتزامَنَ التصعيدُ الميداني/ معَ جولةٍ قام بها قائدُ الجيش جوزف عون تفقد خلالَها فوجَ التدخل الخامس في بلدة كفردونين/وأثنى على صمود عناصره وسائرِ وِحْداتِ الجيش المنتشرة في الجنوب وقال إن صمودَهم أمام التحدياتِ الراهنة مهمٌّ لأبناء المنطقة/ انتقل بعد ذلك إلى مقرِّ قيادة وِحدةِ احتياط قائد اليونفيل في بلدة ديركيفا/ حيث التقى وزيرَ الجيوش الفرنسية وجرى خلال اللقاء التشديدُ على أهمية التعاون بين الجيش واليونفيل ضِمن إطار القرار 1701 وخاصة خلال الظروفِ الاستثنائية الحالية/./ وعن القرار الأممي قال رئيسُ مجلس النواب نبيه بري إننا جاهزون لتطبيقه / ونتمسك بالقوات الدولية وهم جُزءٌ من أهلنا/ وفي حديث لصحيفة الشرق الأوسط رد بري على ترويج البعضِ لصفْقةٍ تَقضي بمقايضةِ تطبيق القرار 1701 برئاسة الجمهورية وقال: نحن لا نفرِّطُ بمترٍ واحد من الجنوب أو من الأراضي اللبنانية في مقابل حصولِنا على أعلى المناصبِ في الدولة/./ والبحثُ الرئاسيُّ المجمدُ على توقيت إعادة تفعيل المبادرات وعودةِ الوفود/ حَضرَ في قداس رأس السنة في بكركي / وفي عظته قال البطريرك الراعي سمِعنا أخيراً مَنْ يَشترطُ لانتخاب الرئيس وقْفَ إطلاقِ النار النهائي في غزة وهذا أمرٌ مُدان/./ وبانتظار المسيّراتِ حاملةِ المبادرات/ سُيِّرَتِ الأحداثُ اليومَ على متن المدمِّرات/ وجرتْ عمليةُ تبادلٍ بين البحرين الأحمر والأبيض/ فأعلنتِ الولاياتُ المتحدة سحبَ المدمِّرةِ جيرالد فورد والسفنِ الحربيةِ المرافقةِ لها من منطقةِ الشرق الأوسط / فيما تَقدمتِ المدمِّرةُ الإيرانية "ألفاريز" ترافقُها السفينةُ الحربية "بو شهر" إلى بابِ المندَب/./ وهناك تجري عمليةُ خلطِ الأوراق/./