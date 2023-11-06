مقدمة النشرة المسائية 06-11-2023

مقدمة النشرة المسائية 06-11-2023

استقرَّ الشهرُ كالطلقةِ في جسدِ كلِّ فلسطين /, ثلاثونَ يوماً على حربٍ حلّقت فوق كلِّ جبالِ المصطلحاتِ الاجرامية ولم تَكفِها لوصفِ الجريمةِ الاسرائيلية.// وعلى مرتفعات العَشَرَةِ آلافِ شهيدٍ بدأتِ الارقامُ تأخذُ شكلَ الصعودِ الى الاعلى .. وتحصِدُ ارواحاً الى العُلا// .وبليلةٍ واحدةٍ كانت غزة تنزِفُ خمسَمِئَةِ ضحيةٍ وتُبدي لها الضفةُ .. التحية /. مواجهاتٌ واعتقالاتٌ واغتيالُ مقاومينَ وعملياتُ اقتحامٍ/ واعادةُ اعتقالٍ لصَبيةِ الضفةِ الثائرة عهد التميمي ..خِرِّيجةِ المُعتقَلاتِ الاسرائيلية عندما كانت طِفلةً وقفت في وجهِ المحتل //. ففي قرية النبي صالح بالضفةِ الغربية, دَهَمَ العدوُّ منزلَ التميمي واعتقلها بتُهمة التحريضِ على الارهاب ، وهي التي عبّرتْ بالكلمةِ عن غضبٍ يسكنُ روحَ كلِّ فلسطينيٍّ حر //. وهذا سلاحُ اسرائيل , قتلُ الاطفال , اعتقالُ الاحرار , اما في مسارِها على الارض فلم تحقِّقْ في شهرٍ ما تهدّمَ في بُنيتِها العسكريةِ والسياسية في الساعاتِ الاولى للسابع من تِشرين //. وحتى اليوم تبحثُ اسرائيلُ عن نصرٍ بين رُكامِ المدن وجثثِ المدنيين ويعجَزُ جيشَها عن السير على الأقدامِ في مستنقع غزة //. في التصنيفِ العسكري فإن الجيشَ الإسرائيلي ما يزالُ يتخذُ وضعيةَ المناورة بالمدرعات من دون تثبيتِ نِقاطِ ارتكاز، ومجموعُ ما تمَّتٍ السيطرةُ عليه من اراضي القطاع لا يتجاوزُ عشرينَ كيلومتراً مربعاً في المناطقِ المفتوحة على اتجاهاتِ الشمال والشمالينِ الغربي والشرقي والمنطقةِ الوسطى //. اما الاشتباكُ الحقيقي فسيحصُلُ عندما تبدأ عملياتُ انزالِ الجنود من المدرعات وهو ما لم يحصلْ بعد //. وككُلِّ صباحٍ بتوقيت واشنطن ومساءٍ على ساعة نتنياهو/ يَفتتحُ رئيسُ وزراء العدو نهارَه العدوانيَّ بتنسيقٍ معَ الرئيس الاميركي جو بايدين/ وهو تناغَم هاتفياً معه هذا المساء مسبوقاً بتأكيداتٍ من البنتاغون تشرح بأن الادارةَ الاميركية لا تضعُ ايَّ شروطٍ لاسرائيل في استخدامِها الاسلحةَ المقدَّمةَ لها./ وكشف البنتاغون عن وصول " أوهايو " اكبرِ الغواصاتِ الاميركية إلى الشرق الأوسط/ وستنضمُّ إلى حاملتَي الطائرات "آيزنهاور" و"جيرالد فورد" اللتين سبق أن نشرَهُما الجيشُ الأميركي في المنطقة// ولهذه الاساطيلِ البحريةِ والجوية مفاعيلُها في الحرب على الفلسطينين , والطائراتُ المئةُ التي قدَّمَتْها اميركا وَضَعتْ خِبراتِها في المجال العسكري في ليلةِ غزةَ الداميةِ بالامس/ وحازت على شَهادةِ الخمسِمئة شهيدٍ وجريحٍ جلُّهُم اطفال ما اخرجَ الامينَ العامَّ للامم المتحدة انطونيو غوتيرش عن هدوئه الدولي قائلا إنَّ غزةَ اصبحتْ مقبرةً للاطفال / لا رابحَ في الحرب الجارية , ويجبُ العملُ على حلِّ الدولتين ,يقول غوتيرش,/ لكنَّ الولاياتِ المتحدة تدفعُ بالتسلح الى جانب اسرائيل وتقودُ الحربَ عنها/ حتى حّل ِالدولة الفلسطينية وتذويبِ وجودِها .// دعمٌ لامحدودٌ لاسرائيلَ في غزة , وتهديدٌ للبنان /, اذ كشفت صحيفة نيويورك تايمز أنّ إدارة الرّئيس بايدن بعثت رسائل عبر شركاء إقليميّين من ضمنهم تركيا، مفادها أنّ واشنطنمستعدّة للتّدخّل عسكريًّا ضدّ كلّ من "حزب الله" وإيران وضربهما، إذا هاجما إسرائيل/. وحتى الساعة فإن الهجمات عند الحدود اللبنانية الفلسطنيية محكمومة بالضابط الاميركي نفسه الذي يرفع سلاح التهويل باليسرى .. ويفاوض باليمنى .

وواقع المعركة جنوبا غارات اسرائيلية وصواريخ للمقاومة وحماس وشهداء لحزب الله تم الاعلان عن اسمائهم .

فيما ينتظر ان تشييع بليدا غدا شهيدة آل ايوب .. جدة الزهرات الثلاث اللواتي استشهدن على طريق عيناتا على ان يعلن عن مراسم دفنهن بعد ان وصل والدة العائلة اليوم من الخارج .