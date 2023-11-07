مقدمة النشرة المسائية 07-11-2023

مقدمة النشرة المسائية 07-11-2023

صلى الجنوب على ملائكته.. وسلم/ وارتدت الأرض أكفان أجساد طرية.. وشهدت غفوة شقيقات ثلاث على آخر حكايات الجدة// وما بين دمع العين عند مثلث عيناتا..عيترون وبنت جبيل, بكى صف الهوا الذي كان ينتظر صباياه كل عشية.. واهدى بليدا بنات الدار الطالعات من قلب النهار/./ وفي مراسم تشييع سميرة أيوب وزهرات الجنوب/ مشى الوالد يختزن أنين العمر على غربتين/ والاشد من الوداع, ألا تودع الاحبة, كحال أم ترقد في المستشفى وآخر ما رأته كان مشهد المحرقة المرير/./ وإذا كان قدر الجنوبيين ألا يموتوا إلا شهداء/ فإن ضريبة الدم هذه المرة جاءت مرتفعة على ثلاثة أقمار/ وعلى هذا الدم المسفوك كان الوعد بأن المقاومة لن تتساهل مع أي عدوان يستهدف المدنيين/./ وعلى الخرق الإسرائيلي لقواعد الاشتباك خرق الموفد الأميركي آموس هوكشتاين الأجواء اللبنانية بزيارة اتخذت طابعها البروتوكولي في المقار التي تنقل بينها من عين التينة إلى السرايا فاليرزة/ وفي محصلتها أن أميركا لا تريد امتداد التصعيد من غزة إلى لبنان/ وتطالب بالتطبيق الكلي للقرار 1701 / لكن عنوانها العريض كان خلال لقاء هوكشتاين اللواء عباس ابراهيم/ فما يجمع الرجلين الأمنيين من اسرار على الترسيم في البحر ورسائل البر كان من شأنه ان يؤسس لعوامل ثقة تمتد من واشنطن الى مكاتب الرملة البيضاء/ ومستندا الى حزمة الثقة, فتح آموس هوكشتاين دفاتر اليوم النارية/ وسأل لواء التفاوض عن الآليات التي تمنع التصعيد الحربي في لبنان/ وكان رد إبراهيم ان المشكلة ليست من عندنا, هي لدى الاسرائيلي.. فليوقف الحرب في غزة.. يتوقف الخطر على اسرائيل انطلاقا من لبنان/ لافتا الى ان وقف اطلاق النار من الجانب الاسرائيلي لم يعد مطلبا محليا بل هو يستدعي ردود فعل على كامل المنطقة/ واستطلع هوكشتاين آفاق الحرب من السراي الحكومي وعين التينة/ وابلغ من التقاهم بانه يزور لبنان موفدا من الرئيس الأميركي جو بايدن لبحث الوضع في الجنوب/ وأنه لمس خلال محادثاته أن لبنان وإسرائيل لا يرغبان في تصعيد الوضع، مجددا "دعم الجيش لبسط سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها/ لكن النقاط الغامضة في جولة هوكشتاين موفدا من الادارة الاميركية هو ملف التفاوض على الاسرى ، وتلك مهمة يضطلع بها اللواء ابراهيم بعد زيارته قطر ولقائه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية قادما من ايران/ واليوم كشف عضو مجلس قيادة حركة حماس في الخارج علي بركة للجديد ان اميركا طرحت هدنة ثلاثة ايام لتبادل الاسرى وان النقاش محصور الآن بما اذا كان الطرح يشمل كل المعتقلين الفلسطينين وفقا لمعادلة تبييض السجون ام ان اسرائيل ستفرض لائحة شروطها/ وإذا كان الحراك الأميركي لحصر النار لا لإخمادها/ فإن لبنان سيبقى مربوطا بصاعق غزة/ فهناك حدود النار/ وعلى أرض القطاع لا يزال الفلسطينيون يحيون ليالي قدرهم/ بين مجزرة ومذبحة/ ويعيشون ساعاتهم الفاصلة مع نفاد مادة الطحين/ وتدمير كل المخابز/ وفقدان الماء والكهرباء/ في حين يطوق القصف من البر والبحر والجو/ المستشفيات التي دخلت بدورها مربع الخدمة الأخير/ وفيما المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها تخوض المواجهات من مسافة صفر مع القوات المتقدمة على أمتار المعركة القليلة/ وتكبد العدو الخسائر الفادحة في أرواح جنوده ومعداته العسكرية الأكثر تطورا/ فإن رئيس حكومة الحرب بنيامين نتنياهو/ يهرب إلى الأمام بقوله إن إسائيل ستتولى المسؤولية الأمنية الشاملة في غزة بعد الحرب/ اما وزير حربه يواف غالانت فقد اعلن الا هدنة انسانية من دون عودة الرهائن وقال ان قواتنا هي الان في قلب مدينة غزة وتحارب داخل المناطق السكنية وحدد بان زعيم حماس يحيي السنوار معزول في مخبئه/ لكن الصور التي عرضها الجيش الاسرائيلي وقائد المنطقة الجنوبية تظهر ان التقدم ما يزال عند الجهة البحرية والمناطق الزراعية ما يعني ان كلام غالانت يستند الى وهم الخرائط.