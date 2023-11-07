مقدمة النشرة المسائية 07-11-2023

عاجل
صفارات الإنذار تدوي مجدداً في مستوطنات غلاف غزة
صفارات الإنذار تدوي مجدداً في مستوطنات غلاف غزة
إدي معلوف لـ الجديد: موقفنا واضح وهو رفض التمديد لقائد الجيش
إدي معلوف لـ الجديد: موقفنا واضح وهو رفض التمديد لقائد الجيش
إدي معلوف لـ الجديد: هوكشتاين أتى الى لبنان لإيصال رسائل كانت قد وصلت سابقاً وما يحصل في الجنوب هدفه الردع أكثر مما هو الهجوم
إدي معلوف لـ الجديد: هوكشتاين أتى الى لبنان لإيصال رسائل كانت قد وصلت سابقاً وما يحصل في الجنوب هدفه الردع أكثر مما هو الهجوم
النائب السابق إدي معلوف لـ الجديد: نتمنى وقف إطلاق النار على غزة ومن الواضح ان الإسرائيلي لم يستطع الوصول الى أي انجاز سوى التدمير
النائب السابق إدي معلوف لـ الجديد: نتمنى وقف إطلاق النار على غزة ومن الواضح ان الإسرائيلي لم يستطع الوصول الى أي انجاز سوى التدمير
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
25 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
26 o
AlJadeedTv
متن
26 o
AlJadeedTv
كسروان
26 o
AlJadeedTv
الشمال
27 o
AlJadeedTv
الجنوب
26 o
AlJadeedTv
البقاع
26 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 07-11-2023

2023-11-07 | 13:28
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 07-11-2023

مقدمة النشرة المسائية 07-11-2023

صلى الجنوب على ملائكته.. وسلم/ وارتدت الأرض أكفان أجساد طرية.. وشهدت غفوة شقيقات ثلاث على آخر حكايات الجدة// وما بين دمع العين عند مثلث عيناتا..عيترون وبنت جبيل, بكى صف الهوا الذي كان ينتظر صباياه كل عشية.. واهدى بليدا بنات الدار الطالعات من قلب النهار/./ وفي مراسم تشييع سميرة أيوب وزهرات الجنوب/ مشى الوالد يختزن أنين العمر على غربتين/ والاشد من الوداع, ألا تودع الاحبة, كحال أم  ترقد في المستشفى وآخر ما رأته كان مشهد المحرقة المرير/./ وإذا كان قدر الجنوبيين ألا يموتوا إلا شهداء/ فإن ضريبة الدم هذه المرة جاءت مرتفعة على ثلاثة أقمار/ وعلى هذا الدم المسفوك كان الوعد بأن المقاومة لن تتساهل مع أي عدوان يستهدف المدنيين/./ وعلى الخرق الإسرائيلي لقواعد الاشتباك خرق الموفد الأميركي آموس هوكشتاين الأجواء اللبنانية بزيارة اتخذت طابعها البروتوكولي في المقار التي تنقل بينها من عين التينة إلى السرايا فاليرزة/ وفي محصلتها أن أميركا لا تريد امتداد التصعيد من غزة إلى لبنان/ وتطالب بالتطبيق الكلي للقرار 1701 / لكن عنوانها العريض كان خلال لقاء هوكشتاين اللواء عباس ابراهيم/ فما يجمع الرجلين الأمنيين من اسرار على الترسيم في البحر ورسائل البر كان من شأنه ان يؤسس لعوامل ثقة تمتد من واشنطن الى مكاتب الرملة البيضاء/ ومستندا الى حزمة الثقة, فتح آموس هوكشتاين دفاتر اليوم النارية/ وسأل لواء التفاوض عن الآليات التي تمنع التصعيد الحربي في لبنان/ وكان رد إبراهيم ان المشكلة ليست من عندنا, هي لدى الاسرائيلي.. فليوقف الحرب في غزة.. يتوقف الخطر على اسرائيل انطلاقا من لبنان/ لافتا الى ان وقف اطلاق النار من الجانب الاسرائيلي لم يعد مطلبا محليا بل هو يستدعي ردود فعل على كامل المنطقة/ واستطلع  هوكشتاين آفاق الحرب من السراي الحكومي وعين التينة/ وابلغ من التقاهم بانه يزور لبنان موفدا من الرئيس الأميركي جو بايدن لبحث الوضع في الجنوب/ وأنه لمس خلال محادثاته أن لبنان وإسرائيل لا يرغبان في تصعيد الوضع، مجددا "دعم الجيش لبسط سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها/ لكن النقاط الغامضة في جولة هوكشتاين موفدا من الادارة الاميركية هو ملف التفاوض على الاسرى ، وتلك مهمة يضطلع بها اللواء ابراهيم بعد زيارته قطر ولقائه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية قادما من ايران/ واليوم كشف عضو مجلس قيادة حركة حماس في الخارج علي بركة للجديد ان اميركا طرحت هدنة ثلاثة ايام لتبادل الاسرى وان النقاش محصور الآن بما اذا كان الطرح يشمل كل المعتقلين الفلسطينين وفقا لمعادلة تبييض السجون ام ان اسرائيل ستفرض لائحة شروطها/ وإذا كان الحراك الأميركي لحصر النار لا لإخمادها/ فإن لبنان سيبقى مربوطا بصاعق غزة/ فهناك حدود النار/ وعلى أرض القطاع لا يزال الفلسطينيون يحيون ليالي قدرهم/ بين مجزرة ومذبحة/ ويعيشون ساعاتهم الفاصلة مع نفاد مادة الطحين/ وتدمير كل المخابز/ وفقدان الماء والكهرباء/ في حين يطوق القصف من البر والبحر والجو/ المستشفيات التي دخلت بدورها مربع الخدمة الأخير/ وفيما المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها تخوض المواجهات من مسافة صفر مع القوات المتقدمة على أمتار المعركة القليلة/ وتكبد العدو الخسائر الفادحة في أرواح جنوده ومعداته العسكرية الأكثر تطورا/ فإن رئيس حكومة الحرب بنيامين نتنياهو/ يهرب إلى الأمام بقوله إن إسائيل ستتولى المسؤولية الأمنية الشاملة في غزة بعد الحرب/ اما وزير حربه يواف غالانت فقد اعلن الا هدنة انسانية من دون عودة الرهائن وقال ان قواتنا هي الان في قلب مدينة غزة وتحارب داخل المناطق السكنية وحدد بان زعيم حماس يحيي السنوار معزول في مخبئه/ لكن الصور التي عرضها الجيش الاسرائيلي وقائد المنطقة الجنوبية تظهر ان التقدم ما يزال عند الجهة البحرية والمناطق الزراعية ما يعني ان كلام غالانت يستند الى وهم الخرائط.
مقدمة النشرة المسائية 07-11-2023

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

07-11-2023

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 06-11-2023

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 06-11-2023
Play
2023-11-06
Play

مقدمة النشرة المسائية 06-11-2023

مقدمة النشرة المسائية 06-11-2023

2023-11-06

مقدمة النشرة المسائية 06-11-2023

مقدمة النشرة المسائية 06-11-2023

مقدمة النشرة المسائية 05-11-2023
Play
2023-11-05
Play

مقدمة النشرة المسائية 05-11-2023

مقدمة النشرة 05-11-2023

2023-11-05

مقدمة النشرة المسائية 05-11-2023

مقدمة النشرة 05-11-2023

مقدمة النشرة المسائية 04-11-2023
Play
2023-11-04
Play

مقدمة النشرة المسائية 04-11-2023

مقدمة النشرة المسائية 04-11-2023

2023-11-04

مقدمة النشرة المسائية 04-11-2023

مقدمة النشرة المسائية 04-11-2023

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023