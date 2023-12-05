مقدمة النشرة المسائية 05-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 05-12-2023

من رتبة عريف في الجيش اللبناني ترقى عبد الكريم مقداد إلى مقام شهيد لكل الوطن/ وفي رسالة عبر البريد العاجل المرقط/ بعثت إسرائيل لكل من يعنيهم الأمر في الداخل والخارج/ الذين حركوا المياه الراكدة على ضفة القرار 1701 أنها تمسك بعود الثقاب/ وهي مستعدة لإشعال أول الخيط متى واءم الأمر مصالحها// وفي تعد صارخ على مندرجات القرار الأممي/ استهدفت قوات الإحتلال موقعا للجيش اللبناني في منطقة العديسة/ ما أدى إلى استشهاد العسكري عبد الكريم مقداد وإصابة ثلاثة آخرين بجروح/./ وفي رد على الجريمة استهدف حزب الله من ضمن ثلاثة عشر هجوما/ تجمعا لجنود الاحتلال في مستوطنة المنارة بالصواريخ الموجهة/./ وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم رأى أن استهداف موقع الجيش عند الحدود الجنوبية/ انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن 1701/ وحري بالدول التي تنشط هذه الأيام للمطالبة باحترام هذا القرار أن توجه طلباتها ليس الى لبنان/ بل الى اسرائيل التي ترفض منذ العام 2006 تطبيقه بكل مندرجاته وتواصل اعتداءاتها برا وجوا، وتسقط شهداء مدنيين وإعلاميين/ كما تنتهك الأجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا/./ ونيران العدو التي طالت المؤسسة العسكرية للمرة الأولى منذ الثامن من أكتوبر/ لم تبرد الرؤوس الحامية الحائمة فوق رأس المؤسسة العسكرية بالاتفاق على تجنيبها تجرع كأس الفراغ المرة// والهدوء المنشود في أدق مرحلة تمر بها البلاد/ مضبوط على إيقاع جبهة الجنوب الممسوكة من حزب الله والذي يقوم بواجب الإسناد من منطلق الأراضي اللبنانية التي لا تزال محتلة/ ولا يحتاج لقوة دفع على شكل طلائع طوفان الأقصى/ تتخذ من أرض الجنوب منصة إطلاق واستدراج لرد إسرائيلي أعمق/ وذلك ضمن تعبئة وحشد الشباب الفلسطيني للانضمام الى طلائع المقاومين والمشاركة في صناعة مستقبل القضية الفلسطينية وفي تحرير القدس كما جاء في دعوة حماس/ فرباط الخيل هذا.. ومن لبنان تحديدا/ وصل على صورة "فتح لاند" التي شكلت محطة دامية منذ اتفاق القاهرة قبل خمسة عقود الى نهاية الحرب الاهلية/ وتحت موقف لبناني رافض تراجعت حماس عن "المسافة صفر " اللبنانية وأدرجت دعوتها في الاطار اللوجستي المنزوع السلاح وقالت في بيان لها إن "هذا المشروع يهدف إلى الاستفادة من قدرات الرجال والشباب العلمية والفنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي"واذ اقتصرت الاضرار على اللوجسيتات والفنيات في لبنان فإن المقاومة في فلسطين دخلت يومها الستين على زخم السابع من أكتوبر/ وانتظرت قوات الاحتلال على البر الجهنمي/ في جنوب القطاع كما في شماله/ وباعتراف قادة عسكريين إسرائيليين لرويترز فإن القوات الإسرائيلية تخوض أشرس معاركها اليوم منذ بدء العملية البرية في غزة/ وهو ما تؤكده الفصائل المقاومة بالصورة الموثقة لعملياتها التي تصهر الحديد على الجنود/./ الخسائر الفادحة التي يتكبدها العدو على بيادر غزة/ والانغماس في رمالها المتحركة/ هزت كيان الاحتلال السياسي/ وانسحبت فوضى عارمة على اجتماع بنيامين نتنياهو مع أهالي المحتجزين/ عند ابلاغهم بأنه لن يستطيع إعادتهم/ونتنياهو الذي تهرب من المثول أمام المحكمة بتهم الفساد متذرعا بالحرب على غزة/ وانحدر في خطابه من سحق حماس إلى تفكيكها كشرط لوقف إطلاق النار/ يواجه التصدعات في حزبه الليكوود/ وتفككا في ائتلافه الحكومي مع توجه بعض النواب والوزراء للانضمام إلى معسكرات نقيضة تبعا للاعلام العبري الذي شن حملة على الليكوود ونتنياهو معا ووصفتهما صحيفة هآرتس بمجموعة من "الزعران الجاهلين"/./ وأمام الوحشية الإسرائيلية ضد غزة والتي لم يشهد لها التاريخ مثالا/ دان قادة مجلس التعاون الخليجي في ختام قمة عقدت في الدوحة العدوان الاسرائيلي على القطاع/ وطالبوا بوقف التصعيد وووقف استهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا/ ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في التعامل مع هذه القضية من دون ازدواجية في المعايير/./ وابعد من الخليج تنزح الازمة وتبعاتها الى ديارنا بعد حين , ولدى فتح نقاش القرار الدولي الرقم 1701 حيث تستكشف فرنسا طلائعه مع زيارة مدير استخباراتها برنار ايميه ولقائه عددا من المسؤولين اللبنانيين وقادة الاجهزة وممثلين عن حزب الله وحركة امل. وكشف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه خلال الاشهر المقبلة، ستجري مفاوضات عبر الامم المتحدة بدءا باستكمال تنفيذ القرار 1701 وصولا الى الاتفاق على النقاط الخلافية الحدودية مع العدو الاسرائيلي// لكن فتح ابواب القرار الدولي لن يكتمل قبل بدء التفاوض على الحل في غزة , والى حينه, هل ستقتنع اسرائيل بالانسحاب من اراض لبنانية؟ وفي المقابل ماذا عن المنطقة العازلة بطول ما بين عشرين الى ثلاثين كيلومترا عند جنوبي النهر؟