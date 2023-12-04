مقدمة النشرة المسائية 04-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 04-12-2023

وجوهُ الاطفالِ الداميةُ , وداعُهم لأحبَّتِهم , وصاياهُم بإخراج اهلِهم من تحتِ الرُّكام قبل انقاذِهم , دموعُهم متفقدينَ انصافَهم ..وكلَّهم , مشاهدُ يوثقُها التاريخُ لكنْ من دونِ وعدٍ بمحاسبة كِيانٍ اغتال الارضَ وتواريخَها وشواهدَها . ويومياتُ غزة تلفُّ حزنَها في عباءةٍ ممزقةٍ من الشمالِ الى الجنوب وتقدِّمُ بخمسين يوما صِنفا ًمتوحشاً من الاعداء , يعلنُ النصرَ بقتل الابرياء . وعرَفَ هذا النهارُ اعنفَ عملياتِ القصف منذ بدايةِ الحرب متخذاً من خان يونس نُقطةً متعددةَ الاهدافِ لكنه اوقعَ فيها شهداءَ مدنيينَ وصِحافيينَ مجدِّداً الدعوةَ الى سكانِها للنزوحِ الجَماعي نحو رفح أوِ المنطقةِ الساحليةِ جنوباً. وشنت إسرائيلُ غاراتٍ وقصفاً عنيفاً على أحياءٍ عدة مكتظةٍ بالسكان،و قصفتْ بوابةَ مستشفى كمال عدوان مخلّفةً عشراتِ الشهداءِ والمصابين. ومعَ ادعاءِ اسرائيلَ السيطرةَ على اجزاءٍ واسعةٍ في الحربِ البرية جاءها بيانُ ابو عبيدة ليُفسِدَ عليها الخبرَ الذي لم يكنْ يقيناً، إذ اعلنَ المتحدثُ العسكري باسم كتائب القسام تدميرَ ثمانٍ وعشرين آليةً عسكريةً كلياً أو جزئيا في محاورِ القتالِ كافةً في قطاع غزة خلال الاربعِ والعشرينَ ساعةً الأخيرة، وان مجاهديها استهدَفوا القواتِ الإسرائيليةَ المتوغلةَ بالقذائفِ المضادة للتحصينات والعُبُوَّاتِ المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مَسافةِ صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق. وعكَسَ المَيدانُ واقعاً متخبطا لدى القيادات الاسرائيلية فبأقلَّ من ساعةٍ واحدة كان قائدُ سلاح المدرعات في جيش الاحتلال، يعلن لرويترز ان الأهدافَ في الجُزءِ الشمالي من قطاع غزة تم تحقيقُها تقريبا، ليرُدَّ عليه متحدثٌ باسم الجيس الإسرائيلي لشبكة سي ان ان قائلا إن قواتِه لم تتمكنْ بعدُ من هزيمة حماس في شمال القطاع وأن العمليةَ صعبةٌ في ما يخصُّ تضاريسَها القتالية. والغِطاءُ الاميركي لليوم الخمسين حافظ على خطوطِه الخُضرِ معَ اشاراتٍ حُمرٍ تحفِّزُ على احترام القانون الدولي، وجددت

كاملا هاريس نائبةُ الرئيس الأمريكي تأكيدَ حقِّ إسرائيلَ في الدفاع عن نفسِها أمام حركةِ حماس لكنها قالت إنه لابد من احترام القانون الدولي والقانون الإنساني، مشيرة إلى أن عدداً كبيرا جداً من الفلسطينيين قُتلوا . واضافت للصِحافيين من دبي: "بصِدقٍ، حجمُ معاناةِ المدنيينَ والصورُ والمقاطعُ المصورةُ الواردةُ من غزةَ صادمةٌ... لذا، نريدُ جميعاً أن ينتهيَ هذا الصراعُ في أسرعِ وقتٍ ممكن. وهولُ الصدمةِ التي اصابت كاملا هاريس لم تدفَعْها الى توجيهِ ادانةٍ لاسرائيل على افعالٍ اجرامية وثَّقَها العالمُ وباتت مَضبطةً للتاريخ ،

وتسببت هذه المجازرُ بانشطارِ الصحفِ في اميركا واعلانِ اكثرَ من 750 صِحافياً أميركياً توقيعَهم على رسالةٍ تحمّلُ غرفَ الأخبار في العديدِ من وسائلِ الإعلام مسؤوليةَ الخِطابِ اللاإنساني الذي ساهمَ في تبريرِ التطهير العِرقي للفلسطينيين. والانشطارُ عسكرياً بلغَ لبنانَ معَ وصولِ طلائعِ طُوفانِ الاقصى الى الاراضي اللبنانية غيرِ المتحدة اذ اعلنت حماس تأسيسَ طلائعِها في أماكنِ وجودها كافّةً وذلك لمقاومةِ الاحتلال بكلّ الوسائلِ المُتاحةِ والمشروعةِ، واولُ المنتقدينَ كان رئيسَ التيارِ الوطني الحر جبران باسيل قائلا إن لبنان صاحبُ حقٍ يَقوَى "بمقاومتِه الوطنية" لاسرائيل دفاعاً عن نفسِه، ويَضعُفُ بإقامةِ حماس لاند في الجنوب من جديد للهجوم على اسرائيل من اراضيه". وستتسبَّبُ خطوةُ حماس هذه بطُوفانٍ في المواقفِ لاسيما لدى الثنائيِّ المسيحي في وقت إن المكوناتِ اللبنانيةَ مدعوةٌ الى جدالٍ اخرَ يتصلُ بقيادة الجيش .

وقبل وصولِ طلائعِ مشاريعِ التمديد فإن مجلسَ النواب سيحصِدُ في اللجان النيابية الاربعاء مشاريعَ قوانين لرميها على جلسة تشريعِ الضرورة التي لم يتحددْ تاريخُها بعد