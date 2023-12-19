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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 19-12-2023

2023-12-19 | 12:56
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مقدمة النشرة المسائية 19-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 19-12-2023

منح مجلس الوزراء غلافه الحكومي على قانون التمديد لقائد الجيش، فحصد جوزيف عون توقيع ثمانية عشر وزيرا زائدا واحدا هو الرئيس نجيب ميقاتي/ والجلسة التي انهت عسكريتها لناحية التمديد، فتحت دورة قتال سياسية في تعيينات الأركان، فراسلت وزير الدفاع موريس سليم الذي رد بأنه ينتظر نهائية وضع قانون التمديد، ما يؤشر الى تريثه لحين قرار الطعن الذي سيقدمه التيار الوطني الحر/ وجواب وزير الدفاع علق على منظومة دفاع ميرنا الشالوحي، التي ستقرر ما اذا كانت ستمضي بالطعن أمام المجلس الدستوري أم أنها ستخضع هذا التمديد لمناقصات سياسية// لكن الرئيس ميقاتي الذي قرر التعامل مع سليم عبر المسيرات الورقية، قطع لوزير الدفاع اليافه الوزارية واعلن بدء التعاطي "بالمراسيل" الجوالة، وقال إن رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا، وفي اللحظة التي حضر فيها موريس سليم إلى السراي وعلا صراخه، اعتبرت أنه انتهى بالنسبة إلي، والتعاطي معه سيكون رسميا من خلال الكتب// وبالكتب، فإن الأركان ستخضع للمساومة نفسها، لكن الاشتراكي قرر فتح خط عسكري ومناقشة هذا الملف مع تيار المردة، فزار وفد من وائل أبو فاعور وحسام حرب منزل النائب طوني فرنجية على أن يعقد اجتماع ثان مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في اطار استكمال الجولة التي يقوم بها الحزب الاشتراكي على الاحزاب السياسية// هنا حرب أركان.. وعلى مياه البحر الاحمر، الحرب تمشي على سطح الماء وقوامها أركان دولية إقليمية دخل اليها الحرس الثوري الايراني بالطرود الثقيلة/ فمع اطلاق عملية "حارس الازدهار"/ تخوض واشنطن مع تسع دول أخرى معركة قالت إنها لضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الإقليمي، اذ اعتبر وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن أن تصعيد الحوثيين يهدد التدفق الحر للتجارة وينتهك القانون الدولي/ وعبارة انتهاك القانون الدولي تحديدا هي التي تنطبق على اسرائيل بكل مندرجاتها، وقد طبقتها تل ابيب في حربها على غزة وقتل الاطفال واستهداف مقرات اللاجئين التابعة للمنظمات الدولية، وقدمت إسرائيل في سبعين يوما نموذجا طبق الاصل عن الإنتهاكات بحق الانسانية/ لكن واشنطن لم تعترف بذلك، وحملت عشر دول الى تحالف مائي/ سيكون في مواجهة حرب اليمن على السفن// وفي أول مواجهة من نوعها قال علي شمخاني مسشار المرشد الايراني، إن انضمام أي بلد للائتلاف الأميركي لمواجهة الحوثييين سيعد مشاركة مباشرة في جرائم الكيان الصهيوني/ وتكتسب تصريحات شمخاني أهميتها من وصفه مهندس العلاقات الايرانية - العربية والتي تشهد حتى اليوم على اعلى تنسيقها/ وهذه المرة لم تكتف ايران بالتصريح والتلميح، واتخذت قرار الغوص في عمق البحر الاحمر وسد ابواب المندب، معلنة تشكيل قوة بحرية قوامها خمسة وخمسون ألف عنصر ستنشط في البحار، وانشأت قوات الباسيج زوارق كبيرة بما يكفي للوصول إلى تنزانيا بحسب الاعلان الرسمي. وقال الحرس الثوري إن التالية هي إنشاء قوات التعبئة البحرية المزودة بصواريخ من عيار 107 ميليمتر/ والمشهد البحري بات على هذه الصورة يحمل امواجا عالية : باسيج وحرس ثوري وحوثيون في مقابل عشر دول انضوت ضمن تحالف حارس الازدهار.. فأي ازدهار سيكون عليه بحر  تلون بدم غزة الاحمر؟ وفي رياح عكسية لقرقعة طبول البحار، يدرس مجلس الامن منذ ساعات مشروع قرار اماراتيا يطرح تعليقا عاجلا للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الانسانية في غزة، وقد حرصت الامارات على صياغة تمشي بها بين النقاط لنجاح الاقتراح وتفادي الفيتو الاميركي/ اما في مسار المعركة داخل غزة فإن نتائجها دفعت اسرائيل حتى الساعة الى طرق باب التفاوض لتبادل الاسرى مهما كان الثمن عاليا/ وبالمهلة الزمنية المتاحة في الهدنة.. سيتسنى لاسرائيل احصاء خسائرها.
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