الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 20-12-2023

2023-12-20 | 12:58
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 20-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 20-12-2023

بدأت مرحلةُ الهبوطِ التدريجي عن مَدْرَجِ العام 2023 / لتُسَلِّمَ السنةُ جمراتِ النار الى خليفتِها من دون التزاماتٍ بتبريد ارض الحروب / ففي اللهيب اللبناني المعلق على شبكة غزة / أَفرَغت اسرائيلُ اليومَ فائضاً من المخزونِ الحراري على قرىً وبلداتٍ حدودية/ ورَفعت من لهجةِ خِطابِها الناري غاراتٍ وقصفاً وطائراتِ تجسسٍ وصلت الى الضاحيةِ الجنوبية لبيروت وطاب لها التحليقُ لساعاتٍ بصوتٍ بلغ الشُّرُفات /./ ولم تتهاونِ المقاومةُ في ردها فقصفت مواقعَ ودُشَماً وتحصيناتٍ اسرائيليةً في الوقت الذي كانت تشيِّعُ فيه عدداً من شهدائها / وعلى رُقعة التوتر جنوبا جاءت المِلفاتُ في الداخل لتعلِنَ الترحيلَ الى العام 2024 يتقدمُها حربُ الاركان بين الدولة والتيار الوطني الحر ممثلا بوزير الدفاع موريس سليم / ولمَّا كان سليم يدرس  سبل الطعن بقانون التمديد لقائد الجيش جوزاف عون، فقد تلَقَّى طعنةً من النيابة العامة لدى ديوانِ المحاسبة  حِفظَتِ الكُتبَ المتعلقةَ بفساد المؤسسة العسكرية / وتبيَّن للديوان أنَّ الهِباتِ سليمةٌ  وبياناتِها مدققةٌ وحتى ان صفقة شراء الاحذية والرينجر للعسكريين ارتفعت صحيحةً في وجه وزير الدفاع عندما اتضح انه جرى تمويلُها بالكامل من الأموال الخاصة العائدة للجيش اللبناني وليس من الأموالِ العمومية، وكلُّ هذا المسارِ العسكري على بياض لم يمنع  اعضاءً في الحكومة من محاولة رد وزير الدفاع الى بيت الطاعة الوَزاري على الرَّغم من ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اختصر العلاقةَ معه واجرى " ديليت "  للتواصل المباشِر مكتفيا بالتخاطبِ عبر " المراسيل " /./ ورحلةُ التفاوض على استرجاع وزير الدفاع الاسير لدى التيار تبدو اكثرَ صعوبةً من التفاوض على صفقة الاسرى لدى حماس/ والتي اتَّخذت زخْماً كبيراً في الساعات الماضية بعد وصول وفود من الحركة الى القاهرة. واعلن  وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن ان العديد من الدول تدعو الى نهاية النزاع، ونعمل على التوصل الى هُدنة  على غرار ما سبقها، نواصلُ الانخراطَ مع عدد من البلدان لمحاولة حل قضايا عالقةٍ بشأن قرار مجلس الامن عن غزة . وقال إن الغرضَ من مشروع القرار الاممي هو  تسهيلُ المساعدات لغزة وتوسيعُها ونحن نؤيد ذلك تماماً / ويُستدَل من كلام بلينكن ان الولاياتِ المتحدة  اصبحت في حَرَجٍ من امرها اذا ما استَخدمتِ الفيتو مرةً جديدة في مجلس الامن، ومنعت وقف اطلاق النار /./ فهذا المشروعُ المقدم من دولة الامارات العربية المتحدة أُرجىء التصويتُ عليه للمرة الرابعة  بهدف تحسين لغتِه وشروطه حتى لا يكونَ قابلا للطعن الاميركي ورفعِ اليد بالفيتو، وضمن المشروع قَدَّمت الامارات كلَّ جَهدها الدبلوماسي، وسارت بين احرف النار، واعتمدت خطاً صُلباً يفاوض ويعدّل من دون ان يتخلى عن المهامِّ الانسانية بالدرجة الاولى .  ومع التعديلات الطارئة، فإن واشنطن سارت معَ تأجيلِ جلسة مجلس الامن، لكنها لن تتجرأَ هذه المرةَ على سياسيةِ " رفع اليد " لانها ستكون في مواجهة اربعَ عشْرةَ دولةً عضواً داخلَ المجلس ايدت قرارَ وقف اطلاق النار، ومئةٍ واثنتينِ وخمسين دولةً صوتت له في الجمعية العامة/  ووراء كلِّ هذه الدول شعوبٌ وشوارعُ ثائرةٌ ترفض الحربَ على غزة، وتضغط على انظمتِها وحكوماتها، وقد اصبحت سلطاتُها معلقةً على حبال الدم في غزة. ولعل الولاياتِ المتحدة ابرزُ مَن يتلقَّوْنَ النتائجَ في الانتخابات الرئاسية التي تبدأ طلائعُها معَ بداية العام، وهي اعطت في صندوقة الرئيس جو بايدن ادنى مستوى في تاريخه، اذا تخلّف عن دونالد ترامب وسائرِ المرشحين في اكثرَ من عشرة استطلاعات للراي  لكن بايدن قال لمستشايه بعد توبيخهم انكم تستندون الى استطلاعات خاطئة.والصوتُ الاميركي ينتقل من الشارع الى مجلس الامن الذي يتحضَّرُ لجلسة حاسمة  تضع الفيتو على المِحك ..وترفع امارةً بعلامة النصر الدولي .. يقودها اقتراح الامارات .
مقدمة النشرة المسائية 20-12-2023

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

تيار المردة

سليمان فرنجية

التقدمي الإشتراكي

قيادة الجيش

نبيه بري

حركة أمل

رئاسة الجمهورية

لبنان

نجيب ميقاتي

المشهد السياسي

ريف عقيل

نشرة اخبار الجديد اليوم

نشرة اخبار الجديد

نشرة اخبار الجديد المسائية

نشره اخبار الجديد هذا المساء

نشرة اخبار الجديد كاملة

نشرة اخبار الجديد اليوم مباشر

نشرة اخبار الجديد اليوم بث مباشر

نشرة اخبار الجديد اليوم كاملة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 19-12-2023

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 19-12-2023
Play
2023-12-19
Play

مقدمة النشرة المسائية 19-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 19-12-2023

2023-12-19

مقدمة النشرة المسائية 19-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 19-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 18-12-2023
Play
2023-12-18
Play

مقدمة النشرة المسائية 18-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 18-12-2023

2023-12-18

مقدمة النشرة المسائية 18-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 18-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 17-12-2023
Play
2023-12-17
Play

مقدمة النشرة المسائية 17-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 17-12-2023

2023-12-17

مقدمة النشرة المسائية 17-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 17-12-2023

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023