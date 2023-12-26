الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 26-12-2023

2023-12-26 | 13:01
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 26-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 26-12-2023

قبل أن يرميَ العامُ الجاري آخرَ أوراقِه/ فَتحَ ملحقاً جديداً  بين المختارة وبنشعي/ وفي المجلسِ السياسي/ جرى استحضارُ أرواحِ المجلسِ العسكري بعد تمديدٍ لقائد الجيش جوزف عون رأى فيه تيارُ المردة بديلاً كي لا تذهبَ البلادُ إلى المجهول/./ في اللقاء بين العيدين جرى ترميمُ الجسرِ التاريخي الذي يربِطُ الدارين/ "والدار دارهم" بحسَبِ تعبير النائب طوني فرنجية/ أما عنوانُ اللقاء فالعيديةُ أولاً مصحوبةً بمِلفِّ رئاسةِ الأركان وبما تيسَّرَ من تعييناتٍ رأى فيها تيارُ المردة/ حلولاً مجتَزأةً ورسَمَ حول مَبدئِها علاماتِ الاستفهامِ في ظِلِّ غياب رئيس الجمهورية/ لكنَّ التباينَ في بعض وُجُهاتِ النظر لا يُفسِدُ  للوُدِّ قضية/ وعلى هذه القاعدة وَضع النائب أكرم شهيب الزيارةَ في إطار السعي لإخراج لبنانَ من الوضع الصعب الذي يمرّ به/./ واتفاقُ الإطارِ هذا، يهدِفُ إلى الحفاظ على رئاسة الأركان والمجلس العسكريّ وصَونِ المؤسسةِ العسكريةِ الأمّ التي حافظت على وجودها وعلى السِّلم الأهلي على الرَّغم من الظروفِ الصعبة والدقيقة/ والتي تقوم بدورها كاملاً في الدفاع عن لبنان بمواجهة العدوّ الإسرائيلي/./ وفي خلال اجتماع الاشتراكي المردة/ أكدت مصادرُ الحاضرين أن فرنجية الأب مستمرٌّ في الترشح لرئاسة الجمهورية/ وألاّ علاقةَ للِّقاء بعملية تبادلٍ بين رئاستي الأركان والجمهورية/ وأنَّ الاشتراكي لا يزالُ على موقفه الواضح بما خصَّ الرئاسةَ ربطاً بالتوافق المسيحي/./ الوضعُ في غزة شَغَلَ حيزاً من اللقاء/ لكنَّ حيِّزَهُ الأكبرَ كان في الإشغالِ المتنامي على طول الجبهةِ الحدودية المشتعلة معَ فلسطينَ المحتلة/ وفي كثافة النيران على اختلاف أنواعِها وأسلحتِها التي أصاب بها حزبُ الله مواقعَ الاحتلال حتى انقطاعِ أنفاسِ جنودِه ومستوطِنيه/ الذين تظاهروا في صفد وغيرِها من مدنِ الجليل المحتلة ضد بنيامين نتنياهو واتهموه بالتخلي عن الشمال/ في وقت كثفت مدفعيةُ الاحتلال قصفَها لكلِّ القرى الحدوديةِ الجنوبية/ واستهدفَتْها بالقذائفِ والصواريخ من سهل القليلة على ساحل صور حتى تلالِ بلدتي جبشيت وشُوكين في محافظة النبطية/ 
أما في غزة حيث وصل عددُ الشهداءِ المدنيينَ إلى ارتفاعٍ تَجَاوز العشرين ألفاً بالمئات/ فقد كشف انسحابُ جنودِ الاحتلال من مناطقِ القطاع التي توغَّلَ فيها حجمَ المجازرِ التي ارتكبَها والدمارِ الذي خلَّفه وراءَه/ والمشاهدَ الصادمة عن معتقلين بينهم أطفالٌ جرَّدهُمُ الجنودُ من ملابسهم وتركوهم في العَراء لصقيع كانونَ القارس/في مشهدٍ صَفَع وجهَ الإنسانية ودُعاتَها الذين دَفنوا رؤوسَهم في رمال غزة/ حيث المقاومةُ الفلسطينية تَتَفننُ في ضرب العدو وتستدرجُه إلى مقابرِ الأنفاقِ المفخخة بعدما  أدت خدمتَها العسكرية/./ وصمودُ غزةَ الأسطوريُّ حَرَّك الصفائحَ الرَّخوةَ تحت أقدامِ بنيامين نتنياهو/ الذي فَقَد الثقةَ حتى بظلِّه/ وقد أبلغَ وزيرَ حربِه يوآف غالانت بأنه ليس من صلاحياتِه عقدُ اجتماعاتٍ معَ رؤساءَ ليسوا تحت قيادتِه/ والمقصودُ هنا رؤساءُ الموساد والشاباك/ وفَرض رقابةً عسكريةً مشددة على الموادِّ الإعلاميةِ قبل نشرِها/ ووضعَ أهالي الجنود القتلى في مواجهةٍ مع أهالي الأسرى/ ما دفع بدان حالوتس رئيسِ هيئةِ الأركان السابق في جيش الاحتلال إلى القول إن إسرائيلَ خَسرتِ الحربَ ضد حماس/ وصورةَ النصرِ الوحيدةَ التي ستتحققُ هي إسقاطُ  نتنياهو/./ وفي محاكاةٍ لسقوطه  وقادَتَهُ / بثت وَكالةُ مَهر الإيرانية شريطاً مصوراً/ تحت عنوان هذا ليس تهديداً/ عزرائيل ينتظرُكم/ وذلك غَداة اغتيالِ المستشار في الحرس الثوري رَضِي الموسوي / وفي حين قال وزيرُ الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إنَّ على تل أبيب أن تبدأَ العدَّ التنازلي/ شدد  وزيرُ الدفاع على إن إيران ستردُّ على الكِيان الصًّهيوني في المكانِ والزمان المناسبين/./
مقدمة النشرة المسائية 26-12-2023

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

26-12-2023

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 25-12-2023

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 25-12-2023
Play
2023-12-25
Play

مقدمة النشرة المسائية 25-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 25-12-2023

2023-12-25

مقدمة النشرة المسائية 25-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 25-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 24-12-2023
Play
2023-12-24
Play

مقدمة النشرة المسائية 24-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 24-12-2023

2023-12-24

مقدمة النشرة المسائية 24-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 24-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 23-12-2023
Play
2023-12-23
Play

مقدمة النشرة المسائية 23-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 23-12-2023

2023-12-23

مقدمة النشرة المسائية 23-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 23-12-2023

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023