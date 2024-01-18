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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 18-01-2024

2024-01-18 | 13:01
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مقدمة النشرة المسائية 18-01-2024

مقدمة النشرة المسائية 18-01-2024

نفذ الطقس انتشار ألويته الى الجبال وسفوحها التي احتلها جنرال وحيد يتفق على رتبته اللبنانيون/ فالأبيض استرد سيطرته وأقام سلطة تنفيذية لن يتمكن فريق من تعطيلها/ ومن منبره في كفرذبيان أطلق هدير الموسم الأحلى الذي ينتظره لبنانيون وسواح شتويون/ وهي النقطة البيضاء الناصعة بين سواد الايام اللبنانية ومواسم تزلجها السياسي والتزحلق على الجليد الحربي الذي بدأ يرسم حدودا لما بعد غزة/ ولبنان الذي أعلن استعداده لتلك المرحلة لم يكن ذلك "على بياض"، إذ إن تطبيق ما يطلبه العدو ويضغط باتجاهه الطرف الاميركي يستلزم إقرارا اسرائيليا بالالتزام اولا// ومن دون الوثوق بحسن نواياها فإن اسرائيل أعلنت عبر وزير حربها اليوم،  أنها تفضل تسوية سياسية تسمح بعودة مستوطنيها الى مناطق الشمال/ لكن الوزير نفسه أبقى يده على الزناد، وقال على سبيل الاحتياط إن علينا الاستعداد لتدهور الوضع الامني على الحدود مع لبنان/ وهي مواقف لا تزال ترابض بين الدبلوماسية كخيار أول والحرب اذا ما ارادها حزب الله// فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين لبنانيين قولهم إن الحزب لا يزال منفتحا على الدبلوماسية لتجنب خوض حرب شامة/ وقالت في المقابل إنه رفض أفكارا أولية من الولايات المتحدة الأميركية لتهدئة القتال الدائر مع إسرائيل تضمنت سحب مقاتليه لمسافة سبعة كيلومترات عن الحدود، ولمح إلى أنه بمجرد انتهاء الحرب في غزة سيكون منفتحا على فكرة تفاوض لبنان على اتفاق عبر وسطاء بشأن المناطق الحدودية محل النزاع// واذ ثبتت قواعد الاشتباك ولم تجنح اي من الجبهتين الى توسيع دائرة النار/، فإن الحرب اندلعت على الرئيس نجيب ميقاتي الذي تلقى صواريخ ثقيلة من معراب وبعض المحبين/ وما إن عاد ميقاتي من دافوس حتى وجد نفسه محكوما بتهمة إقحام لبنان في حروب المنطقة/ وتولى رئيس حزب القوات سمير جعجع مهمة تأديب الحكومة ورئيسها، وتوجيه الاسئلة إليها عن المنطق الذي يدفعها الى تجيير القرار العسكري والامني لحزب الله، محملا مسؤولية التوتر الى القوى السياسية المكونة لهذه الحكومة بغض النظر عما اسماها "خنفشرياتهم الداخلية"/ غير أن الرئيس نجيب ميقاتي لم يكن قد أدلى بخلاف ما ثبتته مواقف عربية وخليجية تحديدا /عندما اتفق كلام وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان وتصريحات رئيس حكومة قطر  محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن ان اسباب التوتر في المنطقة هي الحرب في غزة،/ وأن استمرار المعاناة في القطاع غالبا ما يخلف دوائر لا تنتهي من العنف/ وتحت سقوف عربية ربطت التوتر في البحر الاحمر بداومة الدم في غزة /جاءت أيضا مواقف الرئيس ميقاتي الذي رد الازمة الى اساسها وربط جبهة الجنوب ايضا بحرب اسرائيل على الفلسطينين/، لكنه قال في المقابل إننا نسعى إلى الحلول الدبلوماسية وملتزمون بالقرارات الدولية، وإن حزب الله يتمتع بعقلانية وحكمة ويضع المصلحة اللبنانية فوق أي مصلحة أخرى// ولأن الحملة عليه ضمن مواقف موزونة،  فقد اختلت الموازين من القوات الى آخرين ما دفع ميقاتي الى اصدار البلاغ رقم واحد في سياق الرد العسكري/، وتوجه الى منتقديه بأن يقدموا حلولا  عملية .. ومن ينتقد عمل الحكومة  فليقم بواجبه الاساسي في انتخاب رئيس جديد للبلاد، وانا لست في حاجة الى شهادة حسن سلوك من أحد// وهذه الحملات تأخذ مداها في جلسات الموازنة العامة الاسبوع المقبل، والتي غالبا ما تفتح النقاش لموازنات داخلية  تقطع الحساب السياسي/ وهي حسابات حربية وادارية وتربوية وقضائية، سيشتعل نفوذها مع اقتراب احالة المدعي العام التمييزي غسان عويدات على التقاعد في شهر شباط..// ولحينه فإن المدعي العام المالي علي ابراهيم يلعب باوراق المحاضر القضائية فيسدد ويضرب ويخفي ملفات واهمها تربوبيا/ لكن القاضي ماهر شعيتو سحب من يد ابراهيم اليوم شهادة تربوية وأفرجت الهيئة الاتهامية في النيابة العامة المالية عن الموظفة امل شعبان بعد معركة خيضت باوراق فارغة ومحاضر ضبط سياسية//.
مقدمة النشرة المسائية 18-01-2024

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