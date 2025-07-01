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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 01-07-2025

2025-07-01 | 13:06
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مقدمة النشرة المسائية 01-07-2025

مقدمة النشرة المسائية 01-07-2025

بلا صفةِ معجَّل مكرَّر/ قَطَع قانونُ اقتراعِ المغتربين "مَعبر العَرِيضَة"، وأُحيلَ إلى لجنتِه الفرعية المخصصة لدراستِه مُصاباً بوَهْنٍ في النفسية/ ومن هناك سيَضرِبُ موعداً إثرَ موعدٍ للّقاء/ وخصوصاً أنَّ هناك ستةَ قوانينَ انتخابيةٍ زائداً التعديلَ معروضةٌ للنقاش/ إلى أنْ يصلَ بقطعِ النفَسِ إلى اللجانِ المشتركة/ وعندها يكونُ "السيف سبَقَ العَذْل"/ والانتخاباتُ أصبحتْ على الأبواب// وبعد "كباشِ" الإثنين والَّلعِبِ في منطقة برّي "المُحرَّمة" سَجَّل رئيسُ المجلس نُقطةً لصالح الثنائي/ واليوم التَأمتِ الجلسةُ الثانية بنصابٍ تأَخَّر تأمينُه ساعةَ زَمَن/ وسُجِّلَ فيها غيابُ الجمهوريةِ القوية والكتائب وتجدد وعددٍ من تحالف التغيير وانضمَّ إلى لائحة الغياب الاعتدالُ الوطني ولبنان الجديد اعتراضاً/ واقتَصَرَ الحضورُ على كُتلتَي الثنائي ولبنان القوي واللقاء الديمقراطي ونوابِ صيدا ومعهم عددٌ من المستقلين// لم يَكتملِ النصاب/ لكنَّ بري افتَتح النقاش/ وبالتوازي، اشتَغَلَت الاتصالاتُ في أروقةِ ساحةِ النجمة لتسجيلِ الحضور شفهياً بعدما حالت زُحمةُ السيرِ دونَ وصولِ النوابِ في الموعدِ المحدد// انقضى الأمرُ وأَقَرَّ المجلسُ سلسلةَ قوانينَ بدأت بالعسكر وانتهت بالمشروع الأخضر// ومن التشريع إلى التعميم/ أجرى مصرفُ لبنان "عمليةَ كابيتال كونترول" بمخدِّرٍ موضِعي عن أسوأ أزمةٍ نقدية ضَربتِ البلاد/ وأصدر التعميم 169 ليساوي بين المودعين، إلا أنَّ الخُطوةَ هذه بقيتْ غيرَ مكتمِلةٍ لأنها لم تتزامنْ معَ إجراءاتٍ تنفيذية لإعادة هيكلةِ المصارف وسدِّ الفَجوة المالية// هدوءٌ نسبيٌّ في سوق المال/ قابَلَه تهويلٌ أمني عند الحدودِ الشرقية الشمالية/ بتقاريرَ إعلاميةٍ أثارت بلبلةً قَطَعَتها قيادةُ الجيش ببيانِ نفيٍ عن حشودٍ عند الحدود/ وأكدت قيادةُ الجيش أنها على تواصُلٍ دائمٍ مع السلُطاتِ السورية وتتخذُ التدابيرَ الأمنيةَ اللازمة لضبطِ الحدود والحفاظِ على الاستقرار// ما يُشاعُ في الأمن لم يَنسحِبْ على اللجنةِ الرئاسيةِ الثلاثية المكلفة إعدادَ مُسَوَّدةِ الردِّ على الورقة الأميركية/ ومعَ مواصلةِ اجتماعاتِها الماراتونية فَرَضت حظراً على وسائلِ التواصل/ ومارَسَت "ضبطَ اللسان" أمام فُضولِ الصِحافة/ في المقابل أفادت معلوماتُ الجديد بأنَّ السَّفارةَ الأميركية ستَستَضيفُ الخميسَ المقبل اجتماعَ سفراءِ الخماسية/ لمواكَبة المتغيرات وللتأكيدِ على عنوانينِ رئيسيين: السلاحُ والإصلاح/ ويأتي هذا الاجتماعُ في إطار مُواكَبَةِ الدولِ الخمس للحَراكِ الرئاسيِّ اللبناني وتحضيراتِه للردِّ على ورقةِ المبعوثِ الأميركي/ وتحدثت معلوماتُ الجديد عن تحديدِ مواعيدِ زيارةِ توم براك إلى لبنان في السابعِ والثامنِ من الشهر الحالي/ ويتزامَنُ موعدُ وصولِ براك/ معَ زيارةٍ يقوم بها رئيسُ الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى واشنطن/ استَبَقها الرئيسُ الأميركي دونالد ترامب بتوقيعِ القرارِ التنفيذي لرفع العقوباتِ عن سوريا/ وإعلانِه أنَّ الولاياتِ المتحدة تسعى للتوصلِ إلى هُدنةٍ بين إسرائيلَ وحماس في قطاع غزة الأسبوعَ المقبل/ وفي وقتٍ سابق أعلن نتنياهو جدولَ أعمالِ الزيارة وعَقْدَ لقاءاتٍ معَ مجلسَي الشيوخ والنواب الأميركيَيْن/ واعتبر الزيارةَ خُطوةً عقِبَ ما أسماهُ النصرَ الكبير على إيران/ وأنَّ استثمارَ النجاح لا يَقِلُّ أهميةً عن تحقيقِه.
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