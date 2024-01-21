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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 21-01-2024

2024-01-21 | 13:03
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مقدمة النشرة المسائية 21-01-2024

مقدمة النشرة المسائية 21-01-2024

ثبَّتَ العدوُّ الإسرائيليّ قواعدَ الاغتيالِ في الجنوب/ وفخّخَ سماءَ القُرى بمسيّراتٍ جوّالة لا تفارقُ الأجواءَ من أعالي الحدود حتى سواحلِ المدن/ ولم يُقِم جيشُ الاحتلال أيَّ وزنٍ واعتبار لحواجزِ الجيشِ اللبناني هناك/ حيثُ نَفذَّت إحدى المُسيَّرات اليوم عمليةَ اغتيالٍ بالقربِ من نقطةٍ عسكرية عند تقاطع كفرا صربين حاريص الواقعة ضمن قضاءِ بنت جبيل/ وكان يرادُ لهذهِ العملية ان تغتالَ مسؤولاً ميدانياً لحزبِ الله غير أنّهُ لم يستقل السيارة المُستهدفَة والتي كان بداخلِها عنصرٌ من الحزب هو فضل علي سليمان شعّار فاستُشتهدَ وجُرحَ من كانَ حولَ سيارتهِ من مدنيين بينهُم سيدة حالتُها خطرة/ وفي البحثِ عن تصاعدِ وتيرةِ الاغتيالات واصابةِ الهدفِ بدقة من قبلِ العدوِّ الإسرائيليّ يتبينُ أنَّ إسرائيل طوّرت أنظمتَها التجسسيّة بمساعدةٍ أميركية/ وباتتْ تلجأُ إلى إصاباتٍ مباشِرة كعمليتَيْ اغتيال كلٍّ من الشهيدين صالح العاروري ووسام الطويل// وفي تقنياتها أنّها تستخدمُ طائراتٍ مسبَّقةِ البرمجة وتعملُ على اكتسابِ المعلومة والمراقبة والاستطلاع أمّا الاغتيال فيتمُّ عبرَ تخزينِ البصمةِ الصوتية للشخصيةِ المستهدفة او البصمةِ الحرارية ولدى استعمالِهِ هاتفَهُ لمرةٍ واحدة يتمُّ اغتيالُه// والحربُ التي تشنُّها إسرائيل بواسطةِ التقنيات لا يمكن لها ان تأخذَ حريتَها في الفضاء لو كانت السيّادةُ اللبنانية مصانةً ولا تتعرّضُ لخروقاتٍ يومية بحيثُ يتجّرأ العدوّ على التحليقِ دونَ وازعٍ ويصلُ الى مشارفِ صيدا/ ولأنّ الاحتلال الجويّ أصبحَ على هذا المستوى من الخطورة فإنَّ المقاومة وبضربِها قاعدة مِيرون الجويّة العسكرية بعد خرقِ الضاحية تمكّنت من التأثيرِ على حركةِ الرادارات والطائرات ووسائلِ دعمِ السلاحِ الجوّ الإسرائيلي// ومع ذلك، طوَّر العدوُّ من قدراتهِ ثانيةً وسيطرَ على نظامِ التحكمِ الجويّ جنوباً/ ما دفعَ حزبَ الله الى تكثيفِ عملياتِه فضربَ في الساعاتِ الماضية ‌‌‌‌مستوطَنة أفيفيم وثُكنة برانيت في الجليلِ الغربيّ وموقِع رويسة القرن في مزارعِ شِبعا اللبنانية المحتلة وموقعِ حَدْبِ البُستان بصاروخِ بركان/ ومعادلاتُ الاغتيال والردّ يبدو أنّها ستظلُّ قائمة وموصولة بصواعقِ غزة/ وغزةَ بدورِها معلّقةٌ على هستيريا نتنياهو وبقائِهِ في الحكم/ فيما نتنياهو نفسهُ يسحبُ الرئيس الاميركيّ جو بايدن من حبلِ الوريد ويبتزُهُ في انتخاباتِه// وانتقلت هيستريا الحكم الى قلبِ الاجتماعاتِ الوزارية لنتنياهو اليوم/ ما دفعَ بزعيمِ المعارضة يائير لابيد الى شنِّ أعنفِ هجومٍ على حكومة نتنياهو قائلًا إنّها حكومةُ العار على إسرائيل/ وبالتزامن، أفرغَ نيتاهو كلَّ لاءاتِهِ في وجهِ واشنطن مكرراً رفضَهُ اقامةَ الدولةِ الفلسطينينة ورفضِ شروطِ حماس للافراجِ عن الأسرى.. ورَكِبَ أعلى خيلَهُ عسكرياً/  بشن اعنف الغارات على جنوب قطاع غزة/ وأصبحت المعركة الان بين نتنياهو وجو بايدن الذي قدّم "لبيبي" عرضاً مغرياً لاستمراه على رأسِ الحكومةِ الاسرائيلية لقاءَ إنهاءِ الحرب التي باتت تشكلُ خطراً على صندوقهِ الانتخابي/./  وعملياً بات قطاع غزة مصلحةً انتخابية للطرفيَن الاميركي والاسرائيلي وكل ما خلا ذلك هو شراء للوقت على الدم الفلسطيني/./ وعلى التوقيت المحلي اللبناني وايذانا بافتتاح خشبة المسرح الرئاسي قالت معلومات خاصة بالجديد ان الخماسية ستحرك عجلاتِها على مستوى دبلوماسي الاسبوع المقبل  واستطلاعا زار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عين التينة اليوم والتقى الرئيس نبيه بري لكن هواجسَه جاءت امنية وليست رئاسية .
مقدمة النشرة المسائية 21-01-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

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