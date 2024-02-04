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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 04-02-2024

2024-02-04 | 13:11
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مقدمة النشرة المسائية 04-02-2024

مقدمة النشرة المسائية 04-02-2024

بدأ العدو بالهبوط التدريجي عن مرتفعات الحرب .. والتي انتقلت الى داخل الحكومة الاسرائيلية حيث الاشبتاكات  ضارية بين مكوناتها السياسية والعسكرية/./ هي لحظات دنت فيها الصفقة/ والمنتظر ان ترد عليها حركة حماس هذا المساء بعد ان تركت قيادات اسرائيل  قيد الانتظار منذ الاعلان عن التسوية عبر الراعي القطري/./ وتل ابيب التي اضرمت بحكومتها نيران الحرب الداخلية سعت الى تعزيز جبتها الشمالية عند الحدود مع لبنان في استعراض عسكري لم تفلح حشوده في جنوب غزة/ وهي تدفع باتداه اطلاق صفارات الانذار السياسية في الهواء معلنة عبر وزير حربها يوآف غالانت انها لم  تفعل قدراتها الخاصة على الحدود مع لبنان حتى الان/./ لكن غالانت لا يبدو انه مستمع جيد الى ما تعلنه المقاومة في لبنان وبينها ان حزب الله ايضا لم يستخدم القوة العسكرية الدقيقة بعد/ وهو في معاركه جنوبا يخوض حرب إشغال  لكن صواريخه بعيدة المدة لم توضع في التداول حتى الان/./  اما على مستوى القرى الحدودية وتهديدها من قبل اسرائيل فإن : بليدا تختصر كل البلاد/ فإبناء هذه القرية المطلة على فلسطين كانوا اليوم شهودا على صمود الحدود , وحكاية تروى عن تحدي النيران الاسرائيلية ومواجهتها بصوت شيخ وهتاف شباب وجرأة نسوة/./ كمن يستمع الى رفع آذان ..انبرى اهل بليدا مجموعة واحدة للهتاف ضد العدوان المسموع فوق رؤوسهم وذلك خلال مشاركتهم بمراسم تشييع الشهيدين في افواج المقاومة اللبنانية "امل" مصطفى عباس ضاهر وعلي خليل محمد ابناء البلدة/ وهذا المشهد جاء  ليشكل رسالة  الى العدو عن كل اطماعه في قضم كيلومترات من القرى لتصبح منطقة عازلة تحمي مستوطناته المهاجرة/./ ويقرأ من  حدود الجنوب مع الشمال الفلسطيني ان الهدنة متى ابرمت ستشمل هذه الجبهة سواء هول الاسرائيلي بمناورات عسكرية ام استحضر كل ألوية قطاع غزة الى الشمال/./ وبعض هذه الالوية دمرها " ابو عبيده " في بيان واحد اليوم كاشفا عن  الاستيلاء على اربع طائرات دون طيار  وتفجير نفق بداخله جنود للعدو نفق في عدد من جنود العدو وتدمير ثلاث واربعين آلية عسكرية كليا أو جزئيا./ والاجهاز على خمسة عشر جنديا إسرائيليا من نقطة الصفر/ هذه الحصيلة وغيرها في مئة وواحد وعشرين يوما ستدفع اسرائيل الى ابرام صفقة التبادل سواء انفض عن الحكومة بن غفير او اغتالها سموتريش /./ وعلى جبهة مفتوحة نحو ابرام الصفقة الاقليمية الفلسطنية الاسرائيلية يدخل لبنان دائرة الحرب الرئاسية من جديد والتي سيظل معها مجلس النواب مقفلا على الانتخاب لحين التوافق ووضع اتفاق اطار للجلسة/ وقال الرئيس نبيه بري للجديد هذا المساء: لا جلسات متتالية من دون تشاور أو حوار وإذا كان لديهم أي طريقة أخرى "يأمنولي ياها وأنا حاضر/  اضاف : لو عقدت خمسين جلسة متتالية لن نصل الى رئيس، لذلك طرحت الحوار لمدة اقصاها ٧ ايام، "يفترضوا اني عم ببلفهن ويجوا يحرجوني
مقدمة النشرة المسائية 04-02-2024

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