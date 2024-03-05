مقدمة النشرة المسائية 05-03-2024

مقدمة النشرة المسائية 05-03-2024

تكاد زخات الدموع على انهيار منظمة فيسبوك اخوان.. تفوق تلك التي رافقت مئة وواحدا وخمسين نهارا وليلا من انهيار قطاع غزة على بنيه/ فالافتراضيون اصابتهم الفجيعة بساعة تخل/ ولما اضاعوا كلمة السر الى خزينة الاسرار الرقمية، شعروا كمن ضاعت منه فلسطين واندفع لتحريرها// وكما على الارض كذلك على الفضاء الافتراضي/ حيث سجلت نسبة نزوح عالية الى منصات منافسة/ وتصدر تويتر سابقا وتسيد على الاخرين/ وشارك ايلون ماسك شخصيا في حرب التشفي من خصومه/ وقد امتد العطب ليشمل كابلات افتراضية في البحر الاحمر، لكن الجماعات الحوثية نفت استهدافها هذه الكابلات/ ولحين اتضاح الاسباب تدخل البيت الابيض واعلن انه يراقب عن كثب الاعطال التي واجهتها منصات تابعة لشركة ميتا// اما المراقبة الاميركية الادق فكانت بين القاهرة وغزة وبيروت وتل ابيب مع وصول الموفد الوسيط اموس هوكسيتين واجتماعه الى وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت الذي قال إن التوتر المستمر مع حزب الله يقرب الأمور إلى التصعيد العسكري/ وأضاف في بيان "نحن ملتزمون بالعملية الدبلوماسية لكن ما وصفه بعدوان حزب الله يقربنا من نقطة حرجة في اتخاذ قرار بشأن الأنشطة الحربية حيال لبنان"// واثناء الاجتماع بين الوسيط ووزيره كانت الغارات الاسرائيلية ترمي بحممها على قرى جنوبية عدة وتقصف منازل مدنيين// وفي هجوم عنيف, شن الطيران الحربي غارة بصاروخين على احد المنازل المأهولة في الحارة الشمالية لبلدة حولا حيث كانت احدى العائلات المدنية داخله ما ادى الى سقوط الأب والأم وأحد الأبناء شهداء اضافة الى تدمير المنزل بشكل كامل/ كما سجلت سلسلة غارات في القطاع الغربي استهدفت إحداها منزلا في بلدة كفرا الجنوبية من دون وقوع اصابات/ اضافة الى بلدتي عيتا الشعب وجبال البطم وزبقين/ فيما اعلنت المقاومة اطلاق رشقة صاروخية باتجاه مستوطنة كريات شمونة// والتحاور بالنار هذا، وصل بعد انباء انهيار مفاوضات القاهرة حول صفقة التبادل، لكن الرئيس الاميركي اعلن ان قرار وقف اسرائيل اطلاق النار اصبح الآن بيد حماس، واعتبر انه من الخطر جدا عدم الوصول الى اتفاق مع حلول شهر رمضان// اما القرار اللبناني.. فيتظهر هذا المساء في اطلالة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على شاشة الجديد/ ومعرفة مضمون الراجمات الصاروخية التي القاها اموس هوكستين في بيروت، وحالة الهلع التي اعقبت مغادرته ومدى قيامه بدور الوسيط العادل في اكثر الملفات سخونة وخطرا، فانطلاقا من عقيدة الجيش الاسرائيلي التي تقوم على نظرية " امة تحت السلاح " وتلزم النساء والرجال بالانخراط بالجيش فان هوكستين ووفق الامر الثامن كان عليه ان يخدم في عداد مقاتلي الاحتياط لو انه لم يدخل سن الخمسين عاما/ غير ان الوسيط الاميركي يعوض بالخدمة السياسية وهو وضع لبنان بين خياري الحرب والسلام مع الازدهار وابلغ نوابا في المعارضة بان اسبوعنا يمر على مفترق خطير// وقد جاء الرد من حزب الله على فوهات الرعد واعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: نحن لم نستعمل كل أسلحتنا وأسلحة الحرب المفتوحة لم تفتح مخازنها بعد والعدو يعرف ذلك// وبالتوازي فتحت مخازن الحرب من معراب الى عين التينة لكن على نزاع التشاور في "بهو المجلس"، وهذه المعركة كان من شأنها ان تعلن وفاة مبادرة الاعتدال.. على ان يتم التشييع لاحقا.. وفي بهو جديد.