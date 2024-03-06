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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 06-03-2024

2024-03-06 | 13:15
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مقدمة النشرة المسائية 06-03-2024

مقدمة النشرة المسائية 06-03-2024

آخرُ ايامِ شهرِ شعبان تختلطُ نيرانُها برمضان / وتُقبل ُ غزةُ على زمن المجاعة التي توثِّقُها كلُّ المنظماتِ الاممية العاملة في مجالات الغذاء /./ فغزة" ميّتة من الجوع" بعدما  قتلتها اسرائيل بالنار والحصار واغلاقِ مَعبر رفح نافذةِ السكان الوحيدةِ على العالم /./ وتحاصر تل ابيب ايضاً ايَّ قرارٍ للهُدنة واتمامِ صفْقةِ التبادل/ وتُبقي على مطالبِ حماس قيد َ المراوغة / وبعدما سُدت طرقُ الصفقة بتفاوض القاهرة/  وَزعتِ  الولايات المتحدة مشروعَ قرارٍ جديداً لمجلس الأمن الدولي يدعم وقفَ إطلاق النار الفوري لمدة ستة أسابيعَ تقريبًا /معَ إطلاقِ سراح جميع الرهائن بمجرد موافقةِ الأطراف وَفق مصدرٍ دبلوماسي بالأمم المتحدة لشبكة CNN   .واندفعت واشنطن الى هذا القرار بعد خلافاتٍ كالمسرحيات بينها وبين رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو/ إذ لا يمكنُ لعاقل ان يستوعبَ عجزَ اميركا والاردن ومِصر عن فتح مَعبرٍ كرفح/ او الضغطِ على اسرائيل حليفةِ هذه الدولِ الثلاث / لجعلِ الغزيين يتنفسون بالماء والدواء والطحين/ فكيف لنشامى الاردن واميركا ان يلجأوا الى رمْيِ  فُتاتِ المساعدات جواً .. وهم القادرون على تغييرٍ من الارض الى السماء /./ ومعَ انزالِها المساعداتِ جواً / فإنَّ واشنطن لم تتخلَّ عن دعم اسرائيل بالسلاح/  اذ طلب   بيني غانتس عضوُ مجلس الحرب الإسرائيلي الذي يزور العاصمةَ الاميركية/ زيادةَ هذه المساعدات خلال لقائه نائبةَ الرئيس  كامالا هاريس ومستشارَ الأمنِ القومي الأميركي جيك سوليفان/ وابدت هاريس موافقتَها على زيادة التسلح لاسرائيل لكنها اشترطت تسهيلَ ادخالِ المساعدات الى غزة/ والترجمةُ الحَرفية لهذا الموقف : أَطعِموهم  قبل ان تقتلوهم /./ تلك هي المعاينةُ السياسيةُ للادارة الاميركية التي تسيرُ وَفق تطورِ الصناديق الانتخابية ومدى اقتراب دونالد ترامب من هزِّ عرشِ جو بايدن / لاسيما بعد فوزِ الرئيس السابق باربعَ عشْرةَ ولايةً في السباق نحو البيت الابيض وهزيمتِه لسيدة الكعب العالي نيكي هايلي /./ ومن آذار الى تِشرين الثاني نوفمبر ستستمرُّ الانتخاباتُ التمهيدية بالتفاعل في الولايات المتحدة ليحصُدَ العالمُ في العام التالي رئيساً من بين سيئَينِ اثنين/./ ولا تنعكس هذه الاجواءُ بايِّ قياس او تشبيه على لبنان المتلقِّي للصدمات.. والذي لا يأتَمِنُ على تمريرِ اجراء انتخاباتٍ بلدية في موعدِها بعد شهرين/ واقصى تعاملاتِه الاجتماعية تتراوح بين الطحين المسرطن والرز المعفن والطوابعِ المفقودة .  بلد بلا طابع .. لكنه بأطباعٍ  سياسية مختلفة تلتصقُ على الكراسي .. وتُبقي على كرسيِّ الرئاسةِ الاولى فارغا . وهذا العِناد .. أبرز َالرئيس نجيب ميقاتي مِثلَهُ في حوارِه مع الجديد، واطلقَ مواقفَ تصلُحُ لمرحلةِ التحدي تحت معادلة : انتخِبوا رئيسا " حتى حل عنكن". ولا تؤشرُ مواقفُ القوى السياسية الى انَّ نجيب ميقاتي سوف يحل عنهم .. اذ دخلتِ الرئاسةُ في عُنُق زجاجات الحرب، واختلط الترسيمُ البري  بالرسم التشبيهي للرئيس .
مقدمة النشرة المسائية 06-03-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

06-03-2024

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Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 05-03-2024

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