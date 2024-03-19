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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 19-03-2024

2024-03-19 | 14:59
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مقدمة النشرة المسائية 19-03-2024

مقدمة النشرة المسائية 19-03-2024

أغلق جبران باسيل حدوده مع حزب الله .. ففتح الله أبواب الحزب على الخليح، وشهدت الإمارات على " مرحلة صفا" مع الحزب سمحت بالتداول الامني وبطرح ملف الموقوفين اللبنانيين هناك . هي زيارة أبعد من ملف واحد،  وتعكس ملامح مرحلة مختلفة من المحيط الى الخليج  . ووفق معلومات الجديد فإن زيارة مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا الى دولة الامارات، والتي بدأت أمس سوف تستمر يومين إضافيين بهدف حل قضية الموقوفين. ورجحت المعلومات عودة صفا مع المطلوب الافراج عنهم وبينهم سبعة من ذوي الأحكام المشددة. وتشير المعلومات الى ان صفا كان حصل على وعد ايجابي  بتسوية الملف  قبل ان يغادر الى الامارات، ما يؤكد ان الدولة الاماراتية تسير وفق شعارات التسامح التي ترفعها نهجا وتطبقها وزاريا ومؤسساتيا . وبالتسلسل الزمني، فإن حزب الله يقترب من الامارات على توقيت تحلل ارتباطه مع التيار الوطني الحر وتحول العلاقة الى " نسوتالجيا" غابرة . لكن مصادر على صلة بالحزب تشير في معرض مقاربتها الى دول عربية عدة بدأت تطلب الود بعدما  اتخذت موقع الخصومة. وهذه السياسية العابرة الى ما بعد الحدود، لا تلغي قواعد الاشتباك المحلية واسترضاء الحزب للتيار اذا ما استدعت الحاجة في أمور وزارية ومسائل سياسية. على ان الخصام الأبرز ما يزال واقعا في المنطقة الرئاسية سواء بين التيار والحزب او بين الثنائي الشيعي وبقية القوى السياسية. وبعدما  رفض رئيس حزب القوات ملاقاة النائب جبران باسيل على طروحاته .. شكا سمير جعجع همومه الرئاسية للخماسية، وأبلغها بأن العرقلة يفتعلها محور الممانعة الذي يريد الرئاسة على قياسه،  وإلا يقوم بتعطيلها، وإن كان احد يملك حلا لجوهر هذه المشكلة فليطرحه وإلا هيدا تخبيص بالصحن وملهاة .. فيكفي فجورا وضحك عالدقون. وقال جعجع: لم أجد اشطر من الرئيس نبيه بري في عملية تضييع الشنكاش وأشهد له بذلك ، وأتهمه بانه " بيبي ستر " محور الممانعة. وافرغ جعجع  " مشطه " السياسي امام الخماسية مبلغا  عن المعطلين، ولم يعرف على وجه الدقة ما اذا كان  قد طلب فرض لائحة عقوبات . لكن الخماسية استمعت من دون ان تقرر او تسمي، وهي لا تزال في مرحلة تدوير الوقت وفرزه ومن ثم اعادة تكريره على مصفاة المنطقة، حيث بدأت بوادر اللقاءات والاجتماعات المؤهلة لوقف اطلاق النار . ففي الدوحة يتم ادخال الصفقة الى المعامل الجنائية .. والى المنطقة يتوجه وزير خارجية اميركا انطوني بلينكن معاينا منصتي الحل في السعودية ومصر، ويوفد بنيامين نتناهو الى واشنطن ثلاثة مسؤولين كبارا لبحث عملية رفح مع ادارة الرئيس جو بايدن، فيما كشف موقع اكسيوس ان الرئيس الاميركي ابلغ نتنياهو في الاتصال يوم امس انه لا يريد تقويضه سياسيا،  ويكشف هذا الاتصال ان بايدن ونتنياهو وجهان لعملة الحرب الواحدة ، ويدعم هذا التوصيف ما اعلنته  صحيفة اسرائيل اليوم من ان  خمسة وثلاثين ألف طن أسلحة وذخائر وصلت من الولايات المتحدة، على متن أكثر من ثلاثمئة  طائرة ونحو خمسين سفينة، منذ  عملية طوفان  الاقصى .
ولو لم يستخدم الاميركي يده بالفيتو لمرات اربع في مجلس الامن لفرض وقف اطلاق النار، ووفر عليه اسطول الذخائر 
الذي تسبب بإبادة شعب فلسطيني ينتظر اليوم مقررات استكمال الحرب في رفح من فوهات واشنطن.
مقدمة النشرة المسائية 19-03-2024

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