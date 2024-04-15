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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 15-04-2024

2024-04-15 | 13:04
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مقدمة النشرة المسائية 15-04-2024

مقدمة النشرة المسائية 15-04-2024

انخفضت حرارة الشرق الاوسط وخفتت معها اندفاعة القوى للحرب/ وتعممت مصطلحات ضبط النفوس مع التصعيد في النصوص/./ داوى مجلس الامن الشعور القومي الاسرائيلي  بالتعاطف وادان خرق جدرانه العسكرية/ وأغدقت مجموعة السبع بالفيديو بضعة حنان سياسي على الكيان المجروحة فضاءاته بمسيرات ايرانية /, وأرجأ الناتو دلاله لأوكرانيا ليمنح تل ابيب ما كان مخصصا لكييف/ فيما قررت فرنسا التضامن عبر استدعاء السفير الايراني في باريس،/ واختارت بريطانيا دبلوماسية الهاتف مع طهران/./ كل ذلك لا يضاهي ترسانة الهدوء التي قررها الرئيس الاميركي جو بايدن عندما أخطر حليفه الاسرائيلي بانه قد أتخم من وجبة الدماء ولن يكون بمقدروه الانخراط في الحرب مع اسرائيل ضد ايران/./ وبسبب هذا البلاغ انعقد المجلس الاسرائيلي مرتين/ وقرر اليوم .. أنه لن يقرر/./ وابقت الحكومة على اجتماعاتها مفتوحة/ لكن القناة الثانية عشرة الاسرائيلية كشفت عن مضامين الاهداف العسكرية/ وقالت إن اسرائيل تريد تنفيذ ضربة على ايران بالتنسيق مع اميركا ومن دون إشعال حرب/./ هذه رغبات غير محققة اميركيا لكنها تحظى بغطاء من المسيرات الكلامية ومواقف الدعم الذي لن يخرق الخطوط الحمر ويوتر استقرار المنطقة/./ وهي مواقف دولية اوروبية واميركية ساهم بعضها بتشكيل جسر جوي لرد الحمم النارية عن اسرائيل ما اسهم في اعتراض معظمها بحيث أن الكيان الاسرائيلي لن يكون في حاجة الى الرد لكونه لم يمن بخسائر سوى تلك التي خدشت هالته العسكرية/./ فايران عن قصد او عن خيبة تسديد اهداف/ كانت قد أطلقت الصفارات السياسية وأعلمت ابناء الحي الدولي والعربي انها بصدد تنفيذ الضربة  التي لم تأت بسرعة الصاروخ //.وحيث ان الصواريخ لم تقتل اسرائيليين وكان لديها تصريح مرور مسبق  وإشعار علم وخبر  فقد انتفت الحاجة الى    الادانة من مجلس الامن والرد من اسرائيل والاستنفار الدبلوماسي من محاور  الاطلسي الى مناورات الدول السبع وبالتالي لا داعي  للهلع .// والهلع كان اسرائيليا اليوم وفي صفوف لواء غولاني  الذي تسلل  الى الأراضي اللبنانية  من جهة علما الشعب / وبعد اجتياز الفرقة  بضعة أمتار في الداخل اللبناني فجرت عناصر المقاومة العبوات الناسفة موقعة اربع اصابات في صفوف الفرقة إحداها بحال خطرة.// ولم يحرك الوضع  في الجنوب او طوفان النازحين او الامن المتفلت العصب الوزاري لتأمين جلسة حكومية تبحث في مواجهة هذه المخاطر /, وظل وزير الدفاع موريس سليم مندورا لأمر اليوم السياسي لا تهزه عواصف  عاتية/ متمسكا برياح التيار ومقاطعا جلسات الحكومة .// واستعاض الرئيس نجيب ميقاتي عن الغياب بالتشاور وقال : لسنا دعاة حرب إلا أن الاعتداءات الإسرائيلية لا يمكن السكوت عنها ولا نقبل بأن تستباح أجواؤنا.// وشدد ميقاتي على ضرورة  التشاور أمنيا ووطنيا ليكون للبنان موقف واحد أمام المجتمع الدولي من مسألة النازحين السوريين/ واذ فوض لبنان دولة  قبرص التحدث باسمه امام اجتماع بروكسل لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، فقد علم ان ملف النازحين غير مدرج على جدول الاعمال بالشكل الذي طلبته الدولتان اللبنانية والقبرصية./ وترجح المعلومات ان تكون فرص الحلول ضيئلة او هامشية، ولن ترق الى مستوى التحفيز على العودة الى سوريا// وانعدام الآمال ينسحب من النازحين السوريين الى النزوح الرئاسي، لكن مع تسجيل هبة خماسية  تجول على القوى السياسية، وستكون خماسية عند سليمان فرنجية الاربعاء، ورباعية بعد ذلك عند جبران باسيل، وثلاثية لدى حزب الله، والحزب سقى وفد الاعتدال اليوم المياه الباردة، فشجعه على الحوار ودعاه الى عدم اليأس والاستسلام الى احباط العزائم، ودعاه ايضا الى المثابرة في مسعاه .. لكنه أبلغه بأن اي حوار سيكون برئاسة نبيه بري ومن دون قيد او شرط .
ويقود كل ذلك الى : لا حوار , لا تشاور , خماسية للوقت الضائع , النازحون باقون، شعبان في دولة واحدة .وحاليا يتم تفخيخ النائب جهاد الصمد لتنفيذ العملية الانغماسية في تأجيل الانتخابات البلدية .
مقدمة النشرة المسائية 15-04-2024

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