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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 29-04-2024

2024-04-29 | 13:05
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مقدمة النشرة المسائية 29-04-2024

مقدمة النشرة المسائية 29-04-2024

ورقة في مهب الريح / فرنسية التسليم /اسرائيلية الخطوط ..معدومة الحظوظ/ ما لم يسبقها وقف اطلاق نار في غزة ينسحب على جبهة الجنوب //. وهذه الورقة وصلت بعد ظهر اليوم الى لبنان الرسمي /حيث بدأت دوائر مختصة بدراستها مع تعديلات طرأت عليها لتصبح نسخة معدلة عما سبقها ,/ والافكار الواردة فيها ناقشها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع سفير فرنسا هيرفيه ماغرو بعد زيارة وزير الخارجية ستيفان  سيجورنيه الذي يتوجه من الرياض الى تل ابيب، حيث تلتقي هناك الافكار الاميركية  بوصول وزير خارجية اميركا انطوني بلينكن.// ورقة في بيروت .. ورياض من الدبلوماسية في السعودية التي كانت اشبه بموسم حج سياسي اقتصادي غير مسبوق /, وفي عاصمتها اجتمعت سداسية ومنتدى دافوس ومجلس التعاون الخليجي واللقاءات التشاورية بحضور الصف الدبلوماسي الاول من دول العالم /, وتكرر من الرياض  : حل الدولتين كأساس لاستقرار مستدام/ فيما كان بارزا اعلان وزير خارجية اميركا انطوني بلينكن أن الولايات المتحدة تقترب من الانتهاء من اتفاق أمني مع السعودية سيعرض عليها في حال طبعت مع إسرائيل./ وقال بلينكن:  "أعتقد بأن العمل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة معا فيما يتعلق باتفاقياتنا، قد يكون قريبا جدا من الاكتمال//واتفاق التطبيع  بحسب رويترز، يشمل إبرام واشنطن مع الرياض اتفاقيات بشأن الالتزامات الدفاعية والأمنية الثنائية وكذلك التعاون النووي.//  لكن رويترز ختمت تقريرها بالقول :  للمضي قدما في التطبيع، سيكون هناك أمران مطلوبان.. هدوء في غزة وطريق موثوق به لإقامة دولة فلسطينية" //. وهاتان   النقطتان ستكونان طبقا دسما ومحفزا  لاتفاق طويل الامد على نار غزة، / لكن الاسباب التي ستدفع اسرائيل الى التوقيع على نهاية الحرب تتكاثر يوما بعد يوم،/ وبينها ان قادة اسرائيليين على رأسهم زعيم عصابة الشر بنيامين نتنياهو قد اقتربوا من حبل الجنائية الدولية ومن اصدار اوامر اعتقال بحقهم ، واستباقا للاعتقال أعلن ضباط كبار  في الجيش الإسرائيلي، من بينهم أربعة بدرجة قادة وحدات ميدانية،  نيتهم الاستقالة. وهم بذلك يسيرون على درب رئيس جهاز المخابرات العسكرية  أهارون حاليفا الذي كان أول عضو في الهيئة العامة للجيش الإسرائيلي  يعلن  استقالته بسبب إخفاقات السابع من أكتوبر. وفي حركة مشابهة  رفضا لحرب غزة خط   مسؤولون في الخارجية الأمريكية مذكرة أكدوا فيها انتهاك إسرائيل تعهداتها والقانون الدولي باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد المدنيين في القطاع . وبموجب مذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس جو بايدن في فبراير، يتوجب على بلينكن أن يقدم تقريره إلى الكونغرس بحلول الثامن من مايو المقبل حول ما إذا كان يجد ضمانات موثوقة من إسرائيل بأن استخدامها الأسلحة الأمريكية في قطاع غزة لا ينتهك التشريعات الأمريكية أو القانون الدولي. كل هذه ضغوط اصبحت تلف الحبل على عنق نتنياهو الذي ما عليه إلا ان يتفاوض للخروج بصفقة يليها وقف دائم لاطلاق النار. وفيما يعقد في القاهرة غدا اجتماع ثلاثي بين مصر وقطر وحماس بهدف مناقشة صفقة التبادل،  يصل الى العاصمة المصرية غدا رئيس جهاز الموساد  يرافقه ممثل للجيش الاسرائيلي وسيتجتمع مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل / 
فهل اقتربت الحرب من  كتابة فصلِها الاخير؟
كل المؤشرات تعطي نتجية واحدة ان اسرائيل قاتلت سبعة اشهر لسحق حماس .. وهي غدا في القاهرة لمفاوضة حماس .
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