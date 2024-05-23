مقدمة النشرة المسائية 23-05-2024

من أستاذ تتلمذ على فيزياء حسن كامل الصباح/إلى شهيد انضم إلى قافلة أدمغة النبطية /محمد فران اغتالته مسيرة إسرائيلية بصاروخ موجه في قرية كفردجال / وكادت الجريمة أن تكون مزدوجة/ بعد إصابة حافلة مدرسية / ما أدى إلى وقوع ثلاثة جرحى من بين تلاميذ/ أمسكوا تاريخ لبنان الحديث وقد تعمد بدمائهم/./.هي الحصة الاولى من دروس التحرير وعيده الذي كتب هذه المرة على ثياب مدرسية وأوراق سيحفظها الطلاب غيبا وقد " سمعوا " جزءا منها على سرير المستشفى/./ وردا على جريمة الاغتيال وترويع الأطفال /كانت المواقع الإسرائيلية القائمة والمستحدثة ومقرات القيادة أهدافا للرد بعشرات الصواريخ/ عاين حرائقها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن قرب/ ومن وراء الحدود مع لبنان قال: لدينا خطط مهمة وحتى مفاجئة ومصممون على إعادة الأمن والسكان إلى الشمال/ ما كان نتنياهو وهو الغارق في وحل الجنوب/ أن يلتفت شمالا / إلا بعد تصاعد نقمة المستوطنين النازحين/ و تهديد مجلس المستوطنات الشمالية بالانفصال عما يسمى بالدولة الإسرائيلية وإقامة دولة الجليل/./ ووعد نتنياهو بإعادة الأمن/ كوعده باحتلال غزة والقضاء على المقاومة فيها وتحرير أسراه/ وبعد ثمانية أشهر على الحرب/ لا يزال يراوح مكانه/ وفي صورة تعكس الانقسام العمودي بين المؤسستين السياسية والعسكرية/ رمى نتنياهو بالمسؤولية عن نفسه وقال إن ادعاء المؤسسة العسكرية بتحذيري قبل السابع من أكتوبر من هجوم محتمل من غزة مناف للحقيقة/ أما الحقيقة الثابتة في يوم الطوفان/ بحسب وسائل إعلام عالمية ومنها أسوشيتد برس/ فقد كشفت زيف الرواية الإسرائيلية عن إعدامات واعتداءات جنسية/ وهي الرواية المفبركة التي عممتها حكومة نتنياهو على الرأي العام العالمي لتبرر اجتياح القطاع وقتل آلاف المدنيين/ واليوم تضع سرديتها المفبركة مجددا بوجه الدول التي اعترفت بدولة فلسطين/ واستدعت الخارجية الإسرائيلية سفراء الثلاثية/ إسبانيا وإيرلندا والنرويج/ وعرضت عليهم مقطعا مجتزءا لمجندات أسيرات/ وهددتهم بعواقب خطيرة/ واصفة قرار الدول الثلاث بأنه ملتو ومكافأة لحماس/ ومن هذا المقطع المصور هربت حكومة تل أبيب مجددا إلى المراوغة في التفاوض/ ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين أن مجلس الحرب وجه فريقه بمواصلة مفاوضات التبادل/./ وعطفا على الموقف الإسرائيلي من الاعتراف بالدولة الفلسطينية/ لوح وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن خلال جلسة الاستماع في الكونغرس/ بقطع الولايات المتحدة تمويلها لبرنامج الغذاء العالمي إذا نالت فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة/ وأثبتت الإدارة الأميركية أنها ليست شريكا وحسب في الحرب على غزة/ بل رأس الحربة في رفض حق الفلسطينيين بدولتهم/ مرة بالفيتو وأخرى بالمراوغة عبر شعار حل الدولتين/ وعلى عقود من الزمن تربعت إسرائيل فوق القانون الدولي/ وضربت بالقرارات الأممية عرض الحائط/ إلى تاريخ السابع من أكتوبر وما نتج عنه من قرارات للمحكمة الجنائية ولمحكمة العدل الدولية/ وفي هذا الإطار نقلت "إسرائيل اليوم" عن مصدر بلوماسي رفيع أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن محكمة العدل ستأمر بوقف الحرب في جلستها المقررة غدا. على المقلب الإيراني/ انتهى مشهد أسبوع الآلام في مشهد/ حيث ووري الرئيس ابراهيم رئيسي في مسقط رأسه/لتنطلق عجلة القيادة الجديدة من حيث توقفت القيادة الراحلة/ فيما خص الحرب على غزة/ ولفت ان ايام التشييع لم تمض من دون اعادة تخصيب ملف المحور المقاوم حيث افيد عن اجتماع رفيع لهذا المحور عقد في طهران بحضور قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي وقائد فيلق القدس العميد إسماعيل قآني بمشاركة اسماعيل هنية عن حماس والشيخ نعيم قاسم عن حزب الله اضافة الى حركة الجهاد الاسلامي وممثلين عن جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية وفصائل عراقية.وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه تم "التأكيد على استمرار الجهاد والنضال حتى النصر الكامل للمقاومة الفلسطينية في غزة ".أما لبنان المرتبط عضويا بالقطاع/ فقد خلا من المستجدات الرئاسية/ باستثناء المفاعيل الرجعية للقاءات الدوحة حيث أفادت معلومات الجديد بأن لقاء وليد جنبلاط مع المسؤولين القطريين خلص إلى أن لا طرح جاهزا فيما يخص الملف الرئاسي ولا دوحة اثنين/ مع التأكيد أن لا أسماء مطروحة ولا فيتو على أحد/ إنما دعوة للتلاقي والاتفاق بين الأطراف على طاولة واحدة/ كونها المعبر الإلزامي لانتخاب رئيس/ وعليه فإن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لو دريان المرتقبة إلى لبنان/ لن تعدو كونها زيارة سياحة واستجمام/./