مقدمة النشرة المسائية 04-06-2024

كان يسمع عن الخطوط الحمر.. الى ان وجدت بالعين المجمرة في كريات شمونة والجليل بكامل مندرجاته من إصبعه الى الأعلى والغربي/ وفي لحظة نارية يسمع صوتها من الشمال الى الجنوب, حضرت عبارة "المشهد مبكي هنا" بطبعة عبرية، وسخر الاعلام الاسرائيلي من عدم قدرة كيانه على السيطرة/ وكتبت يديعوت احرنوت أن مفاتيح الشمال اصبحت بيد نصرالله فهو يفعل بنا ما يريد/ ولعبت النار مع اسرائيل وزعمائها وقادة حربها ودبلوماسييها ومتطرفيها/ فزار ايتمار بن غفير الارض المحروقة في الشمال، ومثله فعل بيني غانتس، لكن راجمات التهديد من هناك التحقت بتصريحات وزير الخارجية الأسبق في أربع حكومات: ديفيد ليفي, وهو الذي وقف قبل اربعة وعشرين عاما في الكنيست مطلقا معادلة: اذا احترقت كريات شمونة.. سيحترق لبنان/ واذ بديفيد ليفي توافيه المنية على توقيت احتراق الشمال/ وسيجتمع مجلس الحرب الاسرائيلي "على النار" هذا المساء لتحديد مستوى الرد والتعامل مع الجبهة اللبنانية وسط خلافات تعصف باعضائه/ وقال الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس إن الاعمال العدائية في الشمال سيتم التعامل معها بحلول بداية العام الدراسي المقبل سواء بترتيب دبلوماسي او تصعيد عسكري/ وتمتد نيران الخلاف على صفقة بايدن لوقف اطلاق النار حيث لم تحدد اسرائيل موقفها النهائي من المقترح بعد، مع انه من صنع ايديها/ وقد أعطى البيت الابيض جرعة تذكيرية بالصفقة، وقال إنه يتواصل مع نتنياهو لإنجاز المقترح بشأن غزة/ مشيرا الى أن حماس لم ترد بعد على الصفقة أوتحدد موقفها بشأن المعتقلين/ وحماس التي تعتبر ان جوابها قدمته مسبقا/ خصصت مؤتمرها الصحفي اليوم لعرض مشاهد وصور مؤلمة تتعلق بالمعتقلين داخل سجون الاحتلال والذين يتعرضون للتعذيب والاغتصاب والاعدامات/ واذ اعتبرت حماس أنها على ايجابياتها السابقة/ فإن واشنطن حركت دبلوماسية الهاتف لالتقاط الرد المستجد/ فأجرى الرئيس الاميركي جو بايدن اتصالات بامير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني/ وطلب استخدام الوسائل الممكنة مع حماس لاقناعها بالصفقة، فيما اتصل وزير الخارجية انطوني بلينكن بنظيره السعودي فيصل بن فرحان/ وصفقة الحل الاميركي لا يوزايها في لبنان إلا الحراك الاشتراكي الذي انطلق بلا امل، لكن نهاياته ستصل الى ملعب "امل" ورئيسها نبيه بري/ وتوزع الاشتراكي بمسيرات متفرقة ففرز غازي العريضي الى جبهة الثنائي، وجال رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط على القوات والتيار/ واذ يبحث الوفد الاستطلاعي عن قواسم مشتركة او صيغة مرنة تؤدي الى انتخاب رئيس كما قال النائب هادي ابو الحسن، فإن الحائط المسدود جاهز, ومتوافر لدى كل القوى التي قدمت شبه تعهد بألا رئيس قبل اميركا .. وربما تستعد هذه القوى لبحث طرح التمديد لمجلس النواب الحالي.