مقدمة النشرة المسائية 23-06-2024

من التشويش الاسرائيلي على مطار رفيق الحريري الدولي الى اللعب بالاجواء من تحت الحزام الناسف / مقال من مقام الصواريخ المجنحة هبط على مدارج المطار واتخذ من صحيفة التلغراف البريطانية غلافا جويا من ورق يتهم حزب الله بتخزين كميات هائلة من الاسلحة في صناديق غامضة. وعثرت التلغراف في هذه الصناديق على : صواريخ مدفعية غير موجهة من طراز فلق واخرى قصيرة المدى من طراز فاتح وصواريخ بالستية وكورنيت وبركان وغيرها ممن تحمل مسحوقا ساما ابيض يعرف باسم السيكلونيت أو السداسي/مصادر الصحيفة استندت الى احد عمال المطار وابقت على هويته خارج التداول, اما المصدر الابرز فهو الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)فنقلت عن احد مصادره بان الاتحاد كان على علم بهذا منذ سنوات وقال : "نحن مقيدون بما نود فعله حقا، وهو إغلاق المطار وإزالة جميع الأسلحة والمتفجرات"/ ولم تمض ساعات قليلة على الخبر حتى حذفت الصحيفة مصدر " اياتا " التي اصدرت بيانا أجرى هبوطا اضطراريا من المقال / واعلنت ان الاقتباس عار من الصحة، إذ لم ولن يعلق الاتحاد الدولي للنقل الجوي على الوضع في مطار بيروت ولا يتدخل بالوضع السياسي أو الأمني في لبنان ولا يعلق عليه"/./ وعلى اول رحلة الى المطار وصل وزير الاشغال علي حمية معلنا عن اتخاذ صفة الادعاء ضد التلغراف داعيا وسائل الاعلام والسفراء الى جولة ميدانية على كل مرافق المطار من الشحن الى الطوابق السفلية والمدارج, وقال اننا امام موضوع سيادي بامتياز/ ولفت حمية إلى أن المطار يتعرض إلى خروقات إسرائيلية، من ضمنه التشويش، وقد انتقلنا اليوم لتقارير إعلامية سخيفة تتناول المطار بناء على مصادر"/./ وبالتلغراف السريع بدأت مواقع اسرائيلية بتنبي الرواية البريطانية والتي كان بنيامين نتنياهو سبق فيها السبق الصحافي عام الفين وثمانية عشر عندما وقف امام الامم المتحدة رافعا خرائط تتضمن مخازن اسلحة في مطار بيروت ومحيطه وعلى الارجح فان نهاية مقال التلغراف هو المحاكم كما اعلن حمية حيث سيتداول في الاجراءات صباح غد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي/./ ومن مطار بيروت حلت الروح القدس على الرئاسة اللبنانية مع وصول أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين لاجراء لقاءات قال إنها للقيام بخطوة إلى الأمام لحل الأزمة الرئاسية وتقديم كل ما يلزم لمساعدته"، متوجها إلى الإعلاميين بالقول: "صلوا لنا/

وبالصلاة على نية الرئاسة يجري بارولين جولة افق مع بعض السياسيين اللبنانيين وترافقه الجهة الداعية للزيارة ..جمعية فرسان مالطا لكن الفرسان الاربعة الموارنة لديهم مربض الفرس ولهم ولغيرهم من المعطلين توجه البطريرك الراعي اليوم باتهام اسسه ان استمرار الشغور في الرئاسة الاولى هو بمثابة اغتيال سياسي للنظام التوافقي"