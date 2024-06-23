الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 23-06-2024

2024-06-23 | 13:25
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 23-06-2024

من التشويش الاسرائيلي على مطار رفيق الحريري الدولي الى اللعب بالاجواء من تحت الحزام الناسف / مقال من مقام الصواريخ المجنحة هبط على مدارج المطار واتخذ من صحيفة التلغراف البريطانية غلافا جويا من ورق يتهم حزب الله بتخزين كميات هائلة من الاسلحة في صناديق غامضة. وعثرت التلغراف في هذه الصناديق على : صواريخ مدفعية غير موجهة من طراز فلق واخرى قصيرة المدى من طراز فاتح وصواريخ بالستية وكورنيت وبركان وغيرها ممن تحمل مسحوقا ساما ابيض  يعرف باسم السيكلونيت أو السداسي/مصادر الصحيفة استندت الى احد عمال المطار وابقت على هويته خارج التداول, اما المصدر الابرز فهو الاتحاد الدولي للنقل الجوي  (IATA)فنقلت عن احد مصادره بان الاتحاد كان على علم بهذا منذ سنوات وقال : "نحن مقيدون بما نود فعله حقا، وهو إغلاق المطار وإزالة جميع الأسلحة والمتفجرات"/ ولم تمض ساعات قليلة على الخبر حتى حذفت الصحيفة مصدر " اياتا " التي اصدرت بيانا أجرى هبوطا اضطراريا من المقال / واعلنت ان  الاقتباس عار من الصحة، إذ لم ولن يعلق الاتحاد الدولي للنقل الجوي على الوضع في مطار بيروت ولا يتدخل بالوضع السياسي أو الأمني في لبنان ولا يعلق عليه"/./ وعلى اول رحلة الى المطار وصل وزير الاشغال علي حمية معلنا عن اتخاذ صفة الادعاء ضد التلغراف داعيا وسائل الاعلام والسفراء  الى جولة ميدانية على كل مرافق المطار من الشحن الى الطوابق السفلية والمدارج, وقال اننا امام موضوع سيادي بامتياز/ ولفت حمية  إلى أن المطار يتعرض إلى خروقات إسرائيلية، من ضمنه التشويش، وقد انتقلنا اليوم لتقارير إعلامية سخيفة تتناول المطار بناء على مصادر"/./ وبالتلغراف السريع بدأت مواقع اسرائيلية بتنبي الرواية البريطانية والتي كان بنيامين نتنياهو سبق فيها السبق الصحافي عام الفين وثمانية عشر عندما وقف امام الامم المتحدة رافعا خرائط تتضمن مخازن اسلحة في مطار بيروت ومحيطه وعلى الارجح فان نهاية مقال التلغراف هو  المحاكم كما اعلن حمية حيث سيتداول في الاجراءات صباح غد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي/./ ومن مطار بيروت حلت الروح القدس على الرئاسة اللبنانية مع وصول أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين لاجراء لقاءات قال إنها  للقيام بخطوة إلى الأمام لحل الأزمة الرئاسية وتقديم  كل ما يلزم لمساعدته"، متوجها إلى الإعلاميين بالقول: "صلوا لنا/ 
وبالصلاة على نية الرئاسة يجري بارولين جولة افق مع بعض السياسيين اللبنانيين وترافقه الجهة الداعية للزيارة  ..جمعية فرسان مالطا لكن الفرسان الاربعة الموارنة لديهم مربض الفرس ولهم ولغيرهم من المعطلين توجه البطريرك الراعي اليوم باتهام اسسه ان استمرار الشغور في الرئاسة الاولى  هو بمثابة اغتيال سياسي للنظام التوافقي"
مقدمة النشرة المسائية 23-06-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

23-06-2024

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 22-06-2024

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 22-06-2024
Play
2024-06-22
Play

مقدمة النشرة المسائية 22-06-2024

مقدمة النشرة المسائية 22-06-2024

2024-06-22

مقدمة النشرة المسائية 22-06-2024

مقدمة النشرة المسائية 22-06-2024

مقدمة النشرة المسائية 21-06-2024
Play
2024-06-21
Play

مقدمة النشرة المسائية 21-06-2024

مقدمة النشرة المسائية 21-06-2024

2024-06-21

مقدمة النشرة المسائية 21-06-2024

مقدمة النشرة المسائية 21-06-2024

مقدمة النشرة المسائية 20-06-2024
Play
2024-06-20
Play

مقدمة النشرة المسائية 20-06-2024

مقدمة النشرة المسائية 20-06-2024

2024-06-20

مقدمة النشرة المسائية 20-06-2024

مقدمة النشرة المسائية 20-06-2024

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024