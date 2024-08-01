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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 01-08-2024

2024-08-01 | 13:20
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مقدمة النشرة المسائية 01-08-2024

بعبارات دقيقة على وزن صواريخه وضع الامين العام لحزب الله  اسرائيل  " على الخرائط العسكرية " / عالج الرد  من دون عجلة .. سننه بثلاثية" العقل والحكمة والجرأة " / واختار مفردات تلزمه الثأر لكنها تبقي الطلقة في بيت النار . هو خطاب شيع فيه السيد حسن نصرالله  انفعال الدم وارتفع فوق ركام الضاحية واستشهاد المدنيين في حارة حريك وخسارته فؤاد المقاومة ..  ليعلن ان الميدان يعرف ظروفه وفرصه .. ونحن من يمشي ويختار /./ وكما بداية الطوفان / يستأنف نصرالله المشاغلة والاسناد لغزة .. ويمضي الى الاستئناس والرد المدروس جدا ومن دون زمان ومكان مناسبين قائلا : نبحث عن رد حقيقي وليس شكليا , وعليهم أن ينتظروا .وبهذا أعاد الامين العام لحزب الله تفعيل نظام القبة المتأهبة  " على اجر ونص" التي تستنزف عدوه  وتبقيه قيد الاستنفار /متوجها الى من أسماهم " الفرحانين والمنفوخين " بالاغتيالات " اضحكوا قليلا .. وستبكون كثيرا " . وأعلن نصرالله أننا دخلنا مرحلة جديدة في كل جبهات الإسناد " ولم تعرفوا اي خطوط حمر قد تجاوزتم " . وهذه المرحلة يتوقف تصاعدها على سلوك العدو وردات فعله/ واستبق نصرالله انظمة الردود والتعليقات المحلية التي تضغط على أزرار العجلة وتطلب الحرب  للاستدراج قائلا لمن أسماهم " تافهين وسفلة " وليسوا بشرا: 
محور المقاومة يقاتل بغضب وشجاعة ويملك القدرة .  اما لبنيامين نتنياهو فعبارتان اثنتان : اعمل اللي بدك ياه انت والاميركان اللي بضهرك " /./ نقطة .. ولم ينته إذ إن الحرب الموسعة صارت حربا مؤجلة , والميدان سترقب صيده , ولن يكون واضحا من الآن ما اذا كانت الصيدة امنية ,عسكرية ,او مدنية اسرائيلية/ علما بأن نصرالله تعمد شرح استهداف المدنيين والاطفال والنساء في ضاحية بيروت الجنوبية/ وقد شرعت اسرائيل منذ اللحظة باتخاذ تدابير استثنائية في الداخل والخارج ، ودعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي حاملي الجنسية الإسرائيلية إلى توخي الحذر الشديد عند السفر إلى الخارج، وقال إن إيران أو حليفيها "حماس" وحزب الله قد يستهدفون مؤسسات إسرائيلية أو يهودية خارج البلاد.لكن قيادتي المقاومة تنشغلان من بيروت الى طهران فالدوحة بتشييع وتقبل التعازي  بالشهيدين اسماعيل هنية وفؤاد شكر  الذي غادر مجمع سيد الشهداء كزائر مسجى  للمرة الاخيرة بعدما  كان مقيما من دون ظهور . وفي طهران , بضع حقائق كشف عنها بالتزامن مع تشييع هنية،  اذ ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن "عبوة ناسفة تم تهريبها سرا إلى دار الضيافة حيث كان يقيم، هي ما أدى إلى مقتل رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية". وأوضحت الصحيفة، أنه "تم إخفاء القنبلة قبل شهرين تقريبا في  هذه الدار مشيرة إلى أن القنبلة تم تفجيرها عن بعد، بمجرد التأكد من وجود هنية  داخل غرفته .". وبحسب المسؤولين في الشرق الأوسط، فإن هنية، الذي كان يرأس المكتب السياسي لحماس في قطر، "أقام في بيت الضيافة مرات عدة أثناء زيارته لطهران".وحقيقة دار الضيافة  تم تمريرها مع نهاية وضعتها اسرائيل للشخصية ذات الارواح التسع .. محمد ضيف . وامتدت يد وزير الحرب يوآف غالانت لتشطب اسم الضيف من قائمة الاهداف الاسرائيلية وتعلن تصفيته في تفجير مخيم المواصي قبل اسبوعين،  لكن حركة حماس وضعت هذا النبأ قيد التشكيك وقالت إن  تأكيد أو نفي استشهاد أي من قيادات القسام هو شأن قيادة كتائب القسام وقيادة الحركة . وهذه القيادة مع فصائل مقاومة من لبنان والعراق واليمن دعيت الى ترتيب عاجل في طهران، واوردت وكالة رويترز  أن مسؤولين إيرانيين كبارا سيلتقون ممثلي حلفاء طهران في المنطقة لمناقشة الرد المحتمل على إسرائيل.وفي استنتاج العرض العسكري هذا , فان الرد سواء عبر محور منسق او بجبهات متفرقة فإنه ينتظر تجهيز خرائطه واستعداد ميادينه .. وفي هذاالوقت تتحرك الجحافل الدبلوماسية وتحول اميركا بوارجهاالحربية في الشرق الاوسط الى سفن تنقل وفود الوساطة .
مقدمة النشرة المسائية 01-08-2024

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مقدمة النشرة المسائية

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المسائية

01-08-2024

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