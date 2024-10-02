مقدمة النشرة المسائية 02-10-2024

بطولات اسرائيل في الليل يمحوها رجال النهار/ فالأنياب الجوية البارزة حتى طلوع الفجر فوق ضاحية بيروت والشويفات وصولا الى أطراف الحدث والشياح تكسرت في مواجهة الارض/ إرهاب اسرائيل كان يتنقل بين البيوت ويخرج السكان من ديارها بعيد منتصف الليل ولا يمنح بعضهم فرصة الاستيقاظ من النوم.. ويتلو عليهم "الناعق" باسم جيش الإحتلال افخاي ادرعي الإنذارات والخرائط للمغادرة الفورية/ لكن هذه البطولات الجوية والاستقواء من الأعالي انخسفت في المعركة البرية/ والتوغل الاسرائيلي انقلب الى "توحل" وانسحابات تحت الضربات/ الروايات المنقولة وغير المنقولة من صوب رجال الله في الميدان كانت تتحدث عن مارون رفعت الراس مجددا/ وعن العديسة التي تقاوم بالاشجار، وعن كفركلا.. راية لبنان وفلسطين، وعن شريط اصبح شائكا على اجساد المحتلين المتوغلين الى ارض لا يعرفون رسالتها وتضاريسها/ ويتكتم العدو على حجم الخسائر الفعلية لكنه وصف الحدث بالكارثة فيما اشتكت القناة الثانية عشرة من اطلاق المقاومين الرصاص على الجنود الاسرائيليين اثناء انسحابهم/ والمشاهد من هناك.. أثلجت القلوب وبدا أن المقاومين يقاتلون بشعار دماء سيدهم وبالصلاة على روحه// والميدان البري سيعجل من الحراك الدبلوماسي الممتد من نيويورك الى قطر التي وصلها الرئيس الايراني اليوم قبيل ما يتردد عن رد اسرائيلي على ايران الليلة/ وعلى قرقعة الميدان تم تفعيل الجرس السياسي في لبنان، واجتمعت قمة ثلاثية بمكونات اسلامية تضم الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وترتفع مناقشاتها الى مستوى الخطر الذي يلف البلاد/ ولم يجد اللقاء الثلاثي عاقلا مسيحيا واحدا للانضمام الى نقاش يرتب الحلول الداخلية بدءا من رئاسة الجمهورية/ وبدا أن صاحب الكتلة الاكبر مسيحيا قائد القوات اللبنانية سمير جعجع يترقب احداثيات الميدان ليبني على القرار مقتضاه/ وحلول جعجع تبدأ من حيث تنتهي طريق الحرب.. اذ تعود الرغبات الدفينة نحو بعبدا/ على قاعدة "ما بيصح الا الصحيح"، وعلمت الجديد أن الثلاثية ستوفد رسولا الى جعجع غدا للتداول في مرحلة " لم البلد" والالتحاق بالدعوات الى انتخاب رئيس/ لاسيما بعد بيان تخفيض التوتر السياسي الصادر من عين التينة والذي تمت صياغته بلمسات اشتراكية/ وفي مندرجات ما بعد البيان ان الرئيس نبيه بري مستعد لعدم الربط بين الجبهات والرئاسات/ وان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قد يكون اعقل مجنون بين المكونات المسيحية/ وان الاجواء بات الان ملائمة للانتخاب.. فهل ينزل سيمر جعجع عن تلة معراب ..ام يقفز بالبلد الى مزيد من الخراب.